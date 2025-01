Bordalás responde a Laporta y Flick: "El que no respeta no merece respeto, son excusas"

El partido entre el Getafe y el Barça en el Coliseum sigue trayendo cola, esta vez con José Bordalás como protagonista. El técnico del equipo azulón ha contestado en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad a las palabras de Laporta y Flick en los últimos días.

El presidente del conjunto azulgrana afirmó que "el arbitraje en Getafe fue una vergüenza", refiriéndose al penalti de Uche sobre Koundé en la recta final del partido. Flick, por su parte, fue muy crítico con el juego de los de Bordalás: "Es mi primera temporada en España y no tenía ninguna experiencia de cómo jugaba el Getafe. Tenías que estar mirando el cielo cada dos por tres, era como tenis y no fue bonito jugar ahí. Pero lo que puedo decir es que cuando ves a un equipo cien por cien concentrado en un estilo así, es increíble. No es el fútbol que yo quiero jugar, pero es increíble ver cómo están haciendo lo que quieren hacer y tienen éxito con esa idea".

Preguntado en rueda de prensa por las declaraciones de ambos, el entrenador del Getafe se ha mostrado muy directo. "Soy muy respetuoso con todos los colegas y con las personas que están vinculadas al fútbol. Lo voy a resumir muy fácil: respeto al que respeta. El que no respeta no merece ese respeto", empezó diciendo el técnico.

"Como he dicho muchas veces, son excusas cuando no ganas. Son excusas cuando dejas de ganar. Siempre se dice que esta persona es un señor. Cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante es muy sencillo ser un señor. Cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor. Simplemente, puedo decir eso", afirmó Bordalás.

"Ojalá sigamos teniendo esas excusas porque eso querrá decir que el Getafe ha ganado, que ha hecho un gran partido. Estoy cansado de terminar partidos, que te deseen suerte pero te ganaron. Aquí simplemente no fueron capaces de ganarnos en el terreno de juego porque hicimos un buen partido y ya", concluyó el entrenador del Getafe.