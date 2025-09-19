Bordalás: "Ojalá juegue Lamine y podamos disfrutar de él"

Este domingo el Barça recibe al Getafe en el Johan Cruyff en la quinta jornada de la Liga. Con este motivo, José Bordalás atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro, donde destacó el buen comienzo de su equipo y analizó el enfrentamiento contra los azulgranas.

"Sin duda, si no es el partido más difícil, es de los más difíciles del año y del campeonato. Por la entidad del rival y por el estado de forma en el que está en este comienzo de campeonato. Tienen individualidades increíbles, con mucho talento y con jugadores de primer nivel. Sabemos que va a ser muy difícil, pero lo afrontamos con la tranquilidad de que el equipo está trabajando bien", expresó el técnico valenciano.

"Tenemos máximo respeto. La diferencia es abismal. Por todo, por historia, por presupuesto, por plantilla en cuanto a número, por la calidad de la plantilla... Siempre tenemos el máximo respeto a los rivales y afrontamos el partido para intentar sacar un buen resultado. Va a ser muy complicado", agregó.

Preguntado por si al Barcelona le puede afectar jugar en un campo de dimensiones más reducidas como el estadio Johan Cruyff, resaltó que para los jugadores azulgranas eso no será un problema o un hándicap porque son un "equipazo" que rinde en cualquier sitio: "Tienen mucho talento, individualidades, capacidad para jugar en transiciones rápidas, asociarse con juego interior, exterior... Va a ser difícil sea cual sea el escenario. Nos da igual estadio. Lo bonito que tiene el nombre de Johan Cruyff que ha sido un referente para mí y para mucha gente. No solo futbolísticamente, sino como técnico. Eso es bonito siempre", agregó.

En este sentido, Lamine Yamal se ha perdido los dos últimos encuentros del Barcelona por culpa de unos problemas en la espalda. No pudo enfrentarse al Valencia y al Newcastle y ahora es duda para recibir al Getafe. Bordalás dejó claro que siempre quiere que sus rivales tengan a los mejores jugadores: "Ojalá juegue Lamine, podamos disfrutar de su juego y podamos disfrutar de él. Tendremos las dificultades que conlleva intentar minimizar las virtudes de un jugador como Lamine, pero yo siempre digo que un jugador como él nos hace disfrutar a los amantes del fútbol. Y yo no soy una excepción aunque sea el entrenador rival. Por lo tanto, ojalá que Lamine esté en el campo".

El buen inicio de curso

El Getafe en este inicio liguero ha ganado tres partidos y a perdido uno y ocupa el cuarto lugar de la clasificación. Por eso, sobre la posibilidad de terminar en puestos europeos, el entrenador aseguró que la Liga es "una carrera de fondo" y manifestó que el recorrido hasta el final "será muy duro y difícil".

"El fútbol cambia de una semana a otra y puedo poner un ejemplo muy cercano: el Valencia. Nos ganó a nosotros haciendo un grandísimo partido (3-0), compitió muy bien. Pero a la semana siguiente fue a Barcelona y perdió con un resultado contundente (6-0). Los elogios se convierten en crítica. Esto es el mundo del fútbol y quien no lo entienda así está en un error. No podemos hacer planes y pronósticos a largo plazo", añadió.

Por último, habló sobre la convocatoria de su jugador Adrián Liso para disputar el Mundial sub-20. Autor de tres goles en el arranque del Getafe, será una baja sensible para Bordalás, que perderá a su atacante durante cerca de un mes: "Estamos muy contentos porque un chico que viene trabajando muy bien, que vaya a la selección es un premio al trabajo, para él, para el club y nos hace mucha ilusión. A él también, aunque a nosotros obviamente no nos viene bien, puesto que está jugando, lo está haciendo bien y en este inicio es un jugador importante. Pero las cosas llegan cuando llegan y la convocatoria ha sido ahora y lo tenemos que aceptar".