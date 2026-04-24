Bordalás advierte a Flick: "Debería pensar en hablar más de su equipo y no de los rivales"

El Getafe CF afronta uno de los retos más exigentes de la temporada con la visita del FC Barcelona al Coliseum. En la previa del encuentro, José Bordalás volvió a dejar claro que Europa no es el objetivo, pero sí que sueñan con los pies firmemente en el suelo. El conjunto blaugrana, por su parte, llega a este encuentro en busca de acercarse a la liga que ya toca con la yema de los dedos, con la baja de Lamine Yamal por lo que queda de temorada.

BARCELONA, 21/09/2025.- El defensa del Getafe Diego Rico reacciona durante el partido de la jornada 5 de LaLiga que FC Barcelona y Getafe CF disputan este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro García. barça . getafe. liga españa 2025/2026 barça . getafe. 05. accion. estadijohancruyff / Alejandro García / EFE

El técnico evitó pronunciar la palabra “Europa”, pero no escondió que su equipo se ha ganado el derecho a soñar. “Soñar soñamos todos los días, pero hay que tener esa mentalidad e intento inculcársela a los chicos”. Un discurso que refleja el enorme mérito de un Getafe que, jornada tras jornada, ha conseguido mirar la clasificación sin complejos ni miedo. “Ya me conocéis, soy de mentalidad ganadora y aplicarla en el día a día. Hemos sumado un número de puntos muy importante y nos hemos ganado el privilegio de no mirar la clasificación a estas alturas”.

Bordalás insistió en la dificultad del rival, subrayando que el Barcelona llegará con la obligación de sumar los tres puntos en un escenario siempre incómodo. El Coliseum se ha convertido en un fortín, el Barça lleva tres visitas sin conseguir la victoria en este estadio y el conjunto azulón confía en volver a competir al máximo nivel, aunque nunca se le coja la medida del todo a este Barça. “El Barça es una grandísima plantilla, uno de los mejores equipos de Europa y que está líder con buena diferencia sobre el segundo por méritos propios, tendremos que estar a un gran nivel para sacar un buen resultado”.

Además, el entrenador azulón hizo referencia a la reciente baja de Lamine Yamal, una ausencia sensible para el conjunto culé que podría condicionar el planteamiento visitante. “Siempre quiero que los mejores estén sobre el campo, antes de entrenador soy espectador”.

JUAN IGLESIAS Y SU ENTORNO

También hubo espacio para zanjar la polémica reciente en torno a Juan Iglesias y su entorno, después de que se señalara un supuesto incidente con Mikel Oyarzabal. Bordalás restó importancia a lo sucedido, aseguró que todo está ya solucionado y quiso poner en valor la figura de su jugador, al que definió como un chico ejemplar. “Eso ya está olvidado, se ha solucionado todo y Juan es un chaval fantástico. Está bien en lo anímico”.

Juan Iglesias explota contra Oyarzabal: "Se ha puesto la mano en la boca para meterse con mi mujer" / AGENCIAS

CONSEJO A HANSI FLICK

El técnico azulón también fue preguntado por sus palabras tras el último enfrentamiento, cuando pidió al entrenador azulgrana mayor deportividad en la derrota. Bordalás rebajó el tono, pero dejó un recado claro: “No salgo habitualmente a hacer esas declaraciones, lo dije en el último partido y es historia, tengo una buena relación con todos los entrenadores y no hay problema. Lo único que debería pensar es hablar más de su equipo y no de los rivales”.

Hansi Flick, durante un entrenamiento del FC Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FC Barcelona

Con todo, el mensaje en Getafe sigue siendo el mismo: competir, creer y no ponerse límites, aunque sin necesidad de nombrarlos en voz alta.