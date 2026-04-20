Bonucci sobre Bastoni: "Su manera de entender el fútbol casa bien con el Barça"

Leonardo Bonucci se atrevió con varios temas en su rueda de prensa express horas antes de la gala de los Laureus 2026. Analizó la crisis en la que se encuentra el 'calcio', la apuesta revolucionaria que necesita Italia en el banquillo, por qué el Barça acertaría fichando a uno de los centrales más en forma de las útlimas temporadas y lo que hubo detrás del despido de Xabi Alonso del Real Madrid.

Bonucci y Szczesny, durante su etapa en la Juventus / SPORT

Desde la llegada de Flick, el alemán reinventó un nuevo Barça desde el estilo convencional. Manteniendo la posesión, el fútbol vertical, la presión tras pérdida y abusar de sus grandes individualidades. Sin embargo, transformó la manera de protegerse cuando no tiene el balón. Un equipo que no conoce lo que es el bloque bajo ni defender cerca de su portería. Una obsesión que fue trasladada de la mente del entrenador a la de sus jugadores y que, les salga cara o cruz, van a muerte con el convencimiento de que es la fórmula con mayor posibilidad de éxito para su plantilla. No obstante, podría contar con jugadores mejores para lo que desea hacer sobre el campo. Y en eso está Deco. Intentando hacerse con los perfiles futbolísticos que mejor convengan al estilo del Barça. Una de sus pretensiones, como ya conoce mucha gente, es Alessandro Bastoni, un central de 1.90cm, con buen pie izquierdo y con una zancada poderosa para correr hacia atrás.

BASTONI ENCAJA COMO ANILLO AL DEDO

En la rueda de prensa de Leonardo Bonucci previa a la ceremonia de los Laureus 2026, fue preguntado sobre el rumor que existe entre el jugador y el club y qué le parecería que el fichaje terminara llevándose a cabo. "Su manera de entender el fútbol casa muy bien con el estilo del FC Barcelona. Sabe leer el juego, anticiparse y es joven todavía" respondió el zaguero italiano.

Bastoni es un jugador de carácter y que aguantaría bien la presión del Barça / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

NO ENCEUNTRA EL ERROR DE XABI ALONSO

"Jugué contra el Leverkusen de Xabi Alonso y jugaba de maravilla, pero cuando llegas al Real Madrid te debes adaptar, y no es fácil. Sinceramente no sé qué en que falló porque hay que estar ahí dentro para saberlo". Además, se mojó con el nombre que triunfaría en el banquillo blanco a partir de la próxima temporada. "Veo bien a Massimiliano Allegri para el Real Madrid, me recuerda a Ancelotti. Da libertad a sus jugadores, es un buen gestor y sabe de la presión que significa la camiseta. Si Ancelotti ha ganado con el Real Madrid, por qué no puede hacerlo Allegri".

Allegri habría dejado claras varias condiciones para fichar por el Madrid / Agencia

LA CAÍDA DEL FÚTBOL ITALIANO

Tras tres varapalos seguidos con la clasificación al Mundial, la 'Azzurra' necesita un cambio brusco en todos los aspectos para volver a ser la que era. "Si queremos un cambio radical en la selección, diría que la persona indicada es Pep Guardiola. Soñar es gratis". Al mismo tiempo, no ve que haya escasez de talento en el país y piensa que muchos de ellos son top mundial. "Tenemos jóvenes con mucho talento, hay que fomentarlos, dejarles que crezcan y comenzar de nuevo. La única receta mágica es el tiempo". Señaló en un acto previo a los Premios Laureus en Madrid.