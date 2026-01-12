La bonita tradición de Pedri y un ritual que no falla

Pedri González es un futbolista que está muy unido a su familia. Los suyos siempre están a su lado y no se pierden ni mucho menos una final, como la disputada este domingo de la Supercopa de España frente al Real Madrid en Jeddah.

Pedri, su hermano Fernando, su madre Rosy y su padre Fernando acompañan al futbolista y viven con mucha intensidad cada uno de los partidos. Además, tienen sus propias tradiciones o rituales en los partidos que hacen que todos estén más involucrados en los encuentros.

Su padre protagoniza un par de ellos. El primero ya es muy conocido y es el gesto de las gafas que efectúa el tinerfeño cada vez que marca un gol para dedicárselo y, otro, aún más especial es quedarse en el campo después de las finales ganadas para lanzarle un penalti.

Una tradición que se inició en el Camp Nou con la Liga conseguida la temporada 2022-23 con Xavi Hernández y, como relata la cuenta @Juezcentral, ha perdurado durante el tiempo.

Aspirante a portero

El motivo de este gesto obedece a que su padre Fernando aspiraba a ser portero profesional en su juventud. Su sueño quedó frustrado tras el fallecimiento del abuelo del futbolista y tener que dedicarse al negocio familiar.

Pedri, con sus padres y su hermano, en la celebración del título de la Supercopa de España / @Pedri

Pedri tiene el detalle a partir de entonces de rememorar los tiempos de Fernando como portero lanzándole un penalti después ganar un título. Una manera entrañable de agradecerle a su padre los esfuerzos que siempre ha hecho por la familia y que le han ayudado, sin duda, a ser el crack que brilla actualmente en el FC Barcelona.

Mejor asistencia

La jornada fue perfecta para Pedri ya que también recibió el premio a la mejor asistencia de la competición por su pase a Robert Lewandowski en el segundo gol del Barça. El trofeo se lo entregó Mohammed Kalfud, de la Mahd Sport Academy, la escuela saudí que quiere ser como La Masia.

Pedri recibió el trofeo a la mejor asistencia de la Supercopa de España / RFEF

Pedri ha olvidado por completo la ligera lesión en el sóleo que le impidió participar en el partido de Liga en Villarreal y salir desde el banquillo ante el Espanyol. Ya fue titular frente al Athletic Club en la primera semifinal y completó unos agotadores 90 minutos contra el Real Madrid.

El de Tegueste está de vuelta y es absolutamente imprescindible en los planes de Hansi Flick. El alemán se ha encomendado a la pareja Frenkie de Jong-Pedri para comandar el centro del campo y la jugada le está saliendo bien. De momento, el primer título de la temporada y está en el zurrón.