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La bonita dedicatoria de amor de Lamine Yamal a Inés García

El extremo del FC Barcelona vive un momento muy dulce a nivel personal, centrado en el Mundial y con mucha estabilidad emocional

El regalo de Lamine Yamal a Inés Garcia

El regalo de Lamine Yamal a Inés Garcia / @ineesgaarcia

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Lamine Yamal se encuentra concentrado con la selección española a la espera de recuperarse al cien por cien de sus molestias musculares. El extremo azulgrana vivirá de primera mano su primer Mundial y el jugador tiene muchas ganas de hacer historia.

En la pasada Eurocopa, en 2024, Lamine Yamal maravilló a todo el mundo, con una gran exhibición ante Francia y siendo decisivo en los partidos importantes, con 5 contribuciones G/A en todo el torneo. Pero el objetivo que el de Rocafonda tenía entre ceja y ceja era la Copa del Mundo, la competición que todo jugador quiere jugar.

Pensando en llegar a tiempo lo antes posible

Luis de la Fuente lo incluyó en la lista de convocados, lógicamente, y apunta a estar disponible para los primeros partidos de la Fase de Grupos, pese a sufrir una lesión muscular en los isquiotibiales (bíceps femoral) de la pierna izquierda, lo que ha generado dudas sobre si iba a llegar a tiempo para la cita mundialista.

Todo lo que rodea a Lamine está siendo positivo. Está centrado en el fútbol, en sus marcas, en su familia y también en lograr todos los reconocimientos a nivel individual. Es un chico ambicioso y lo querrá demostrar este verano. Su buen rendimiento, se debe en parte, a su estabilidad emocional y personal.

Lamine Yamal junto a Inés García durante el concierto de Bad Bunny

Lamine Yamal junto a Inés García durante el concierto de Bad Bunny / SPORT.es

Tras dejar su relación con Nicki Nicole, Lamine quiso recuperar su mejor versión, aunque todavía es joven y es consciente de que tiene que experimentar y aprender. Tras unos meses sin depender de nadie, se aventuró de nuevo en una relación. Esta vez, con Inés Garcia, una creadora de contenido que conoció y con la que lleva un par de meses quedando.

En su mejor momento

Lamine e Inés están muy a gusto, y prueba de ello son las publicaciones que suben ambos a sus redes sociales, como el viaje a Grecia, la aparición pública de Inés en la cena de fin de temporada del Barça o en el concierto de Bad Bunny, y ahora, la carta de amor de Lamine junto a las flores. Un detalle precioso.

En la historia de Instagram que ha publicado el futbolista del Barça, se ve un ramo de flores que le ha regalado Lamine a Inés, con la siguiente dedicatoria: "Te quiero, de Lamine", ponía arriba de la postal.

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Un gesto bonito, y aunque parezca absurdo, demuestra que está a gusto con su pareja y muy entregado a ella, lo que le aporta "mucha tranquilidad", según cuenta su entorno.

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