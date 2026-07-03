Boniek sale en defensa de Anna Lewandowska tras su emotiva despedida de Barcelona

La carta de despedida que Anna Lewandowska le dedicó a Barcelona tras la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire sigue generando reacciones en Polonia. Después de que la esposa del exdelantero del FC Barcelona reconociera públicamente que le costaba abandonar Barcelona y que afrontaba con miedo el traslado a Estados Unidos, una de las voces más autorizadas del fútbol polaco ha querido salir en su defensa.

Zbigniew Boniek, leyenda del fútbol polaco y expresidente de la Federación Polaca, ha asegurado que entiende perfectamente los sentimientos de la familia Lewandowski y pidió que la situación no se interprete de forma simplista: "Cambiar la maravillosa Barcelona, con su fantástico clima, por la ventosa Chicago no es una situación fácil. Sobre todo porque Robert no va allí para impulsar su carrera, sino para terminarla", ha afirmado Boniek en declaraciones al medio polaco Weszło.

Así ha anunciado Chicago Fire el fichaje de Lewandowski / Chicago Fire

"Tiene derecho a sentir miedo"

Anna Lewandowska explicó hace unos días en una carta abierta que Barcelona se había convertido en su hogar y que la idea de empezar de nuevo le generaba una enorme incertidumbre, especialmente por la adaptación de sus dos hijas. Un mensaje que Boniek considera completamente comprensible: "Entiendo a Anna. Una mujer tiene derecho a expresar sus dudas. Espero que desaparezcan pronto", ha señalado el exfutbolista.

Boniek también ha querido dedicar unas palabras a Robert Lewandowski, con quien mantiene una buena relación desde hace años: "Conozco a Robert desde hace más de una década y le deseo todo lo mejor. Sé perfectamente que este es un final tranquilo para su carrera. Todavía marcará goles y vivirá momentos importantes. Espero que la selección también pueda beneficiarse de ello", concluyó.

Las palabras de Boniek llegan unos días después de que el Chicago Fire anunciara oficialmente el fichaje del delantero polaco, poniendo fin a una etapa de cuatro temporadas en el Barça.