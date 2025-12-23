FC BARCELONA
Boniek revela dónde acabará Lewandowski fuera del Barça
El exfutbolista polaco lo ve fuera del Barça y también lejos de Europa la próxima temporada
Zbigniew Boniek, exmítico jugador polaco, comentó que Robert Lewandowski está ya cerca de acabar su aventura en el fútbol europeo tras una carrera encomiable. Boniek tiene claro que la edad ya comienza a pesar para el goleador blaugrana y es algo que se puede percibir sobre el terreno de juego: "Es un proceso inevitable. Robert tiene 38 años y ha envejecido un poco. Mientras siga jugando al fútbol, marcará goles, pero ya no es el mismo jugador de hace unos años. El capitán está envejeciendo con dignidad, y espero verlo en Estados Unidos o en algún país árabe la próxima temporada. Jugará dos años más para ganar algo de dinero extra", comentó a 'TVP Sport'.
Boniek le recomendó a Lewandowski no fichar por el Milan, ya que es una Liga que le puede quedar muy dura en el final de su carrera: "Si acabara en San Siro, tendría problemas. Jugar en Italia es más difícil que en España. En mi opinión, su fichaje por el Milán no me parece probable, sobre todo porque los italianos no pagan tanto como los españoles. El Milán tiene a Luka Modrić, de 40 años, en el centro del campo, pero ser delantero centro en la Serie A implica chocar constantemente con centrales de 190 cm, dar codazos y cometer faltas. No sé si eso sería un reto para Robert".
Pese a todo, Boniek destacó que Lewandowski se ha convertido ya en el mejor jugador de Polonia de todos los tiempos y será muy difícil igualar sus registros: "Sin duda, es uno de los mejores, y para algunos, el mejor futbolista polaco de la historia, que ha generado muchas emociones positivas en la afición. Y será el líder en esta estadística durante los próximos cien años. Ha sido un jugador increíble y va a poder jugar un tiempo más".
