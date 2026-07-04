Boniek, leyenda de Polonia: "A Lewandowski le va a costar cambiar Barcelona por Chicago"

La salida de Robert Lewandowski rumbo al Chicago Fire sigue generando reacciones en Polonia. Una de las voces más autorizadas para valorar el nuevo paso del exdelantero del FC Barcelona es la de Zbigniew Boniek, leyenda del fútbol polaco y una figura que conoce bien al atacante desde hace años. Y su análisis ha sido tan directo como realista: el fichaje por la MLS no se interpreta como un movimiento para relanzar una carrera, sino como el inicio de su último capítulo profesional.

“Cambiar la hermosa y fantástica Barcelona, con un clima excelente, por el ventoso Chicago no es una situación sencilla”, aseguró Boniek, que puso palabras a una sensación compartida por muchos aficionados azulgranas y seguidores del delantero polaco. Después de cuatro temporadas en el Barça, Lewandowski cierra una etapa europea de máximo nivel para iniciar una aventura distinta en Estados Unidos, donde el contexto deportivo y personal será completamente diferente.

“Le va a costar porque Robert no va a Chicago para impulsar su carrera, sino para terminarla allí

Boniek, sin embargo, no se mostró sorprendido por la decisión. Al contrario, entiende el sentido del movimiento en este momento de la carrera del delantero. “Sobre todo porque Robert no va a Chicago para impulsar su carrera, sino para terminarla allí. Pero ha tomado esa decisión y no hay que sorprenderse”, afirmó. Una reflexión que sitúa el fichaje en su verdadera dimensión: Lewandowski, a los 37 años, afronta una etapa final lejos de la presión competitiva del Barça, pero aún con margen para seguir marcando goles y siendo una referencia.

Robert Lewandowski of FC Barcelona saludates to fans during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Betis at Spotify Camp Nou stadium on May 17, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 17/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El exjugador de Juventus y Roma también se refirió al componente familiar de la decisión, especialmente después de las dudas expresadas por Anna Lewandowska, muy vinculada a Barcelona durante los últimos años. La mujer del delantero publicó un mensaje de despedida en el que reconocía que el cambio no era sencillo y que la capital catalana se había convertido en su hogar. Boniek fue comprensivo con esa postura: “También entiendo a Anna. Una mujer tiene derecho a expresar sus dudas. Espero que se disipen rápidamente”.

Para Boniek, el cambio de vida es evidente. Barcelona ha sido mucho más que un destino deportivo para la familia Lewandowski. El clima, la ciudad, la estabilidad y el entorno personal habían convertido la etapa azulgrana en una experiencia difícil de abandonar. Chicago, en cambio, supone un salto a otro fútbol, otra cultura y otro ritmo competitivo, aunque también una oportunidad para cerrar la carrera con tranquilidad y protagonismo.

Robert Lewandowski of FC Barcelona celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on May 23, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 23/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Es difícil intervenir en todo este asunto. Conozco a Robert desde hace una quincena de años y le deseo lo mejor”, añadió Boniek, que evitó cualquier tono crítico y prefirió centrarse en el deseo de que la adaptación sea positiva. El mensaje del histórico exfutbolista fue de respeto hacia una decisión personal y profesional que Lewandowski ya ha tomado.

Sé perfectamente que se trata de un final tranquilo de su carrera

Boniek también dejó claro que no espera un Lewandowski testimonial. Aunque entiende que el polaco afronta la recta final de su trayectoria, confía en que todavía pueda disfrutar sobre el terreno de juego. “Sé perfectamente que se trata de un final tranquilo de su carrera. Habrá aún algo de satisfacción, habrá algunos goles”, señaló.

La selección polaca también aparece en el horizonte. Boniek espera que esta nueva etapa, menos exigente que el calendario europeo, pueda tener algún efecto positivo para el combinado nacional. “Espero que la selección aún nos gane algo con esto”, apuntó, antes de cerrar su reflexión con un mensaje de cariño hacia el delantero y su familia: “Le deseo a Robert y a sus seres queridos lo mejor, que les vaya lo mejor posible”.

Lewandowski inicia así una etapa muy distinta a la que vivió en el Barça. Deja atrás Barcelona, la Liga y el escenario más competitivo de Europa para incorporarse al Chicago Fire, una franquicia que busca dar un salto mediático y deportivo con la llegada de una de las grandes figuras del fútbol mundial de la última década. Para Boniek, la lectura es clara: no se trata de una nueva cima, sino de un aterrizaje controlado hacia el final de una carrera extraordinaria.