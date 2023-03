Boniek 'carga' contra Lewandowski

El portal 'Weszlo' puso al azulgrana como la persona más influyente del fútbol polaco, algo que Boniek no acepta "Que juegue en la selección, pero también gane algo con ella, porque después de años la gente en Polonia recordará lo que hizo y logró con la selección", indicó el exfutbolista a 'Weszlo'

Boniek no está del todo de acuerdo en que Robert Lewandowski lidere el ránking de personas con más influencia en el fútbol polaco, tal y como aseguraba el portal 'Weszlo'. Así, en el mismo portal, el exfutbolista polaco se ha encargado de criticar la elección y de decir la suya. Cuando habla Boniek, suele subir el pan.

"Mis compañeros y yo ganamos medallas en los campeonatos del mundo. Éstos son los éxitos que quedan grabados en la memoria de la gente en Polonia, no el hecho de que ganaras ocho campeonatos alemanes con el Bayern. Al fin y al cabo, los jugadores menos buenos del Bayern que estaban en ese equipo también ganaron títulos allí. Los éxitos de club conseguidos en el extranjero tienen una dimensión completamente distinta a los trofeos ganados en la selección nacional", ha indicado Boniek.

Pero sus palabras no se han quedado ahí. "Que juegue en la selección, pero que también gane algo con ella, porque años después la gente en Polonia recordará lo que hizo y consiguió con la selección. A la gente de nuestro país no le interesa especialmente cuántos trofeos ganó con el Bayern o el Barcelona. Me parece que para cada uno de nosotros, jugando al más alto nivel, al final de nuestras carreras lo más importante es lo que tenemos -como se suele decir- en el palmarés", finalizó Boniek.

Estas palabras llegan en un momento donde Robert Lewandowski no termina de estar certero de cara a portería. Ni con el Barcelona ni con la selección de Polonia. Ambos conjuntos echan de menos esa efectividad de cara a puerta.