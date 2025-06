Boniek: "Esto, en el Barça, Lewandowski no lo haría"

La lluvia de críticas hacia el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski no cesa en Polonia. Mientras que los actuales internacionales aplauden la decisión del seleccionador de retirar la capitanía al ariete blaugrana, leyendas del fútbol de su país, como Zbigniew Boniek se han mostrado implacables con su decisión de no estar a disposición de Michal Probierz para los partidos ante Moldavia y Finlandia.

En un primer momento, Lewandowski anunció que no disputaría estos partidos con Polonia porque había finalizado la temporada con el Barça muy cargado de partidos y estaba cansado. No hay que olvidar que sufrió una lesión que le mermó en un momento decisivo, cuando el conjunto de Hansi Flick se jugaba con el Inter de Milán las semifinales de la Champions.

Las críticas se sucedieron y según diferentes medios de comunicación polacos, Lewandowski decidió estar presente en el partido de despedida de Kamil Grosicki, el amistoso frente a Moldavia, previo al choque contra Finlandia, que sí es importante para el combinado nacional, aunque no jugó.

Las críticas desembocaron en que Lewandowski cargó contra el seleccionador Probierz y renunció a la selección, mientras que el técnico decidió retirarle la capitanía, entre la probación de diferentes ex internacionales y al parecer de parte de los actuales seleccionados polacos.

En este contexto Zbigniew Boniek, ex internacional y leyenda de Polonia (con la que fue tercero en el Mundial de España 1982), así como de la Juventus (con la que ganó todos los títulos, incluida la Copa der Europa de 1985) y la Roma en los años 1980, se ha pronunciado sobre la cuestión, y con una nueva crítica para Lewy.

"Habría jugado la final de la Champions con el Barça"

"Supongamos que el Barcelona hubiera llegado a la final de la Champions League. ¿No habría jugado Lewandowski ese partido? ¿Estaría cansado? Por supuesto que jugaría (la final)", dijo Boniek, también expresidente de la Asociación Polaca de Fútbol y ex seleccionador, años atrás. "Creo que Robert no tenía por qué jugar contra Moldavia; podría haberse relajado con tranquilidad durante cuatro días, sentarse en el banquillo contra Moldavia el viernes y estar listo para Finlandia". El duelo contra el conjunto finés del 10 de junio es oficial dentro de las Eliminatorias clasificatorias para el Mundial.

"Por dos días, el mundo no se habría derrumbado"

En opinión de Boniek, el problema con la actitud de Lewandowski no es únicamente en el aspecto deportivo y su imporatncia como estrella de Polonia: "También hay un factor psicológico. Robert es el líder de este grupo, el capitán de la selección nacional. Si pudo venir media hora a la concentración de Grosicki, también podría haber estado allí y estar con su equipo los sigueintes dos o tres días. El mundo no se habría derrumbado", dijo Boniek en el canal 'Meczyki'.

Para el ex futbolista, Robert Lewandowski, hasta ahora un héroe nacional, se habría ahorrado muchos problemas si hubiera hecho un último esfuerzo esta temporada: "Habría menos discusiones, menos declaracione si Robert hubiera venido a la concentración el martes, hubiera estado con el equipo, hubiera descansado el sábado, hubiera hecho un entrenamiento, se hubiera ido a Helsinki y al día siguiente hubiera empezado unas largas vacaciones". Boniek insistió en que "si eres el capitán del equipo, eres responsable. No se trata solo de ponerse el brazalete".

Boniek: "Yo un día jugaba con la Juventus y al siguiente, con la selección"

Y no le sirvió de excusa el movineto de última hora de Robert: "Me parece que venir al partido de despedida de Grosicki fue una especie de lavado de imagen que alguien le sugirió. Fue tan repentino, tan rápido... Veo de manera muy diferente estos asuntos", continuó. "Como futbolista, me he encontrado en situaciones similares varias veces. Un día jugaba una final europea con la Juventus y al siguiente un partido contra Albania con la selección nacional. Para mí, nunca fue un problema, porque siempre insistí en que tenía que ir a los partidos de la selección. No me interesa nada más".

En cambio, "Robert lo hizo diferente; no lo critico, pero creo que podría haberlo hecho mucho mejor. Alguien que ama el fútbol marcó dos goles en el último partido de LaLiga del Barcelona, así que física, mental y psicológicamente no se sintió mal; puede alargar dos semanas la temporada". Y le recordó que "el Barcelona no va al Mundial de Clubes, así que Robert tendrá más de un mes de vacaciones después del partido contra Finlandia. Eso es mucho", concluyó.