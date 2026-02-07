¡Bombazo! El Barça abandona la Superliga

Bombazo de última hora desde las oficinas del FC Barcelona. El club azulgrana ha comunicado este sábado que ha notificado de forma oficial a la European Super League Company y a los clubes fundadores su desvinculación total del proyecto de la Superliga europea.

Con este paso, que el propio presidente Joan Laporta ya había dejado entrever en los últimos meses, el club azulgrana da por cerrado su compromiso con una iniciativa que llevaba años sin avances reales desde su creación en 2021 con Madrid y Barça como líderes del proyecto.

Comunicado oficial El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea.

En los últimos meses se ha producido un acercamiento institucional del Barça con la UEFA y sus organismos asociados. Laporta participó el pasado mes de octubre en un evento organizado por la EFC (el nuevo nombre de la ECA) junto a sus dirigentes Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, y Nasser Al-Khelaifi, presidente de París Saint-Germain y de la EFC, en lo que fue un intento claro de reconciliación y pacificación tras años de desencuentros.

Con esta salida oficial, el FC Barcelona refuerza su posición como parte integrante del fútbol europeo tal como lo organiza la UEFA y deja solo al Real Madrid en el proyecto de la Superliga, en un acto que confirma finalmente la rotura total de relaciones con el club blanco, que se ha intensificado en los últimos meses con cruces de declaraciones por el 'caso Negreira'.