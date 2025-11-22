"Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Estadi"

Fue en 1956 cuando, entonces en Les Corts, Manel Vich, histórica voz del Camp Nou desde su inauguración en 1957, saludaba a los allí congregados con su legendario "bona nit a tothom i benvinguts a l'Estadi (buenas noches a todos y bienvenidos al Estadi). El Barça vuelve a casa y su voz solo podría escucharse por los altavoces, pero las sensaciones serán las mismas.

Han pasado dos años y medio, 909 días, desde la última vez que el equipo cruzó el túnel de vestuarios para notar ese cosquilleo único al plantarse sobre el césped con las gradas llenas. Solo quien lo ha vivido entiende su significado. El Spotify Camp Nou, pese a que las obras no han acabado, vuelve a abrir sus puertas este sábado para un Barça-Athletic muy especial. Será un reencuentro, un abrazo largo y sentido entre el club y su gente, una ceremonia de regreso después de un exilio obligado en Montjuïc que dejó momentos bonitos, sí, pero también la sensación de estar lejos de casa.

El Spotify Camp Nou se prepara para albergar el FC Barcelona - Athletic Club / EFE

No estará todo acabado, ni falta que hace. El aforo se quedará en 45.000 privilegiados, una cifra que en cualquier otro contexto parecería pequeña, pero que este sábado será gigante. Porque serán los primeros en volver a sentarse sobre la piel renovada del templo, por lo menos en el interio, los primeros en respirar ese aire que huele a historia, a noches épicas y a remontadas imposibles.

El club ha preparado un espectáculo a la altura del momento: The Tyets, Figa Flawas, el Cor Jove del Orfeó Català interpretando el Cant del Barça, las gradas llenas de culés vestidos para la ocasión... conectando pasado y presente de una manera casi poética porque, además, la historia ha querido que este 22 de noviembre se cumplan 148 años del nacimiento de Joan Gamper. La familia del fundador no faltará a la cita.

El primer día

Y no solo será una novedad para la afición. Varios futbolistas de la plantilla aún no han jugado nunca en el Camp Nou. Llegaron cuando las grúas ya mandaban sobre el barrio y solo han conocido Montjuïc como hogar temporal. Para ellos será como descubrir el Barça por primera vez; para otros, recuperar un pedazo de identidad suspendido en el tiempo.

La plantilla del Barça por fin regresa al Spotify Camp Nou tras el exilio de Montjuïc / Dani Barbeito / SPO

Entre ellos está Hansi Flick. El técnico alemán, convertido ya en un culé más, es consciente de que el regreso al Estadi supone una inyección emocional enorme para el equipo. No es solo un cambio de escenario: es recuperar la referencia, la acústica, el empuje y el magnetismo que el Barça siempre ha encontrado en su hogar, lleno de historia en todos sus rincones. Y llega en el mejor momento posible. Se acerca un tramo decisivo de la temporada, con el equipo vivo en todas las competiciones, cuando cada punto importa y cada partido supone mantenerse en la pelea. Hacerlo en casa suma.

El partido contra el Athletic será, pues, la primera página de un nuevo y viejo capítulo por escribir. Aún con las paredes sin pintar del todo y los andamios marcando el paisaje, pero con el alma intacta. Emoción, nostalgia e ilusión por lo que está por venir. No se trata solo de un Barça-Athletic, es recuperar el lugar donde el Barça se ha hecho grandes, donde jugadores y afición se reconocen de un vistazo, donde cada partido es un ritual.

Vuelve el Camp Nou. Y con él, vuelve una parte esencial del Barça. Una parte que nunca se fue del todo, pero que por fin vuelve a ocupar su sitio. "Bona tarda i benvinguts a l'Estadi". Que comenci la festa!