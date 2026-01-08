¡Bombazo Schlotterbeck: puede acabar en el Madrid!

El futuro de Nico Schlotterbeck comienza a despejarse. El central tiene ya decidido no renovar por el Borussia Dortmund y el club alemán estaría dispuesto a colocarle en el mercado para que no salga libre en el 2027. La prioridad del Dortmund, ante el interés del Bayern, es que Schlotterbeck no salga hacia el eterno rival y preferiría un traspaso hacia el extranjero. El Barça estaba informándose de su situación de cara al próximo proyecto porque deportivamente encaja, pero la gran novedad es que el internacional alemán puede acabar en el Real Madrid a partir de junio.

Según informa 'Bild', todo indica a que Schlotterbeck y el Dortmund estarían a punto de romper. A pesar de mantener unas últimas reuniones para intentar pactar su renovación, el central y su entorno han dado largas y han acabado con la paciencia de su club, quien empieza a tener claro que Schlotterbeck desea cerrar un ciclo en Dortmund para ir a un equipo en el que pueda optar por ganar la Champions.

Su prioridad sería el Bayern, pero la próxima renovación de Upamecano le cierra prácticamente las puertas del club bávaro. 'Bild' aún no saca de la ecuación al Bayern, aunque en Múnich solo apostarían por su fichaje en junio del 2027 y con la carta de libertad, algo bastante improbable que suceda ya que el Dortmund sí que forzará su salida este verano en el caso de que no renueve. Y ahí es dónde ha aparecido el Madrid. 'Bild' confirma el interés total del club blanco por Schlotterbeck, que estaría en disposición de abonar los 50 millones de euros que van a pedir por uno de los mejores centrales zurdos del mercado.

Ya anteriormente, 'Bild' había informado que las dos vías preferidas de Schlotterbeck eran Bayern y Madrid, pero los blancos aún no habían clarificado su interés, algo que sí habrían hecho ya en las últimas semanas. El Barça tenía en su mira a Schlotterbeck porque encaja perfectamente en el estilo blaugrana. Se trata de un central con muy buena salida de balón y con mucho carácter. De hecho, la gran carta que barajaba el club blaugrana era la relación de Hansi Flick con un futbolista que hizo debutar en la selección alemana. De él llegó a comentar que era tan bueno que podría jugar sin problemas como mediocentro. El Barça tenía clara su situación y estaba en la lista aunque parece que, según se informa en Alemania, parece poco probable que pueda entrar en la puja final por el futbolista.