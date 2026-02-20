Bombazo: "Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça"

El exjugador Gaizka Mendieta habló sobre una hipotética salida de Rodri del Manchester City y lanzó una auténtica bomba. A pesar de que el ex del Villarreal y Atlético ha sido relacionado con el Madrid en repetidas ocasiones, Mendieta aseguró que sus preferencias no serían esas ni mucho menos y habló del Barça: "Si se marcha del Manchester City, me imagino que se llegará a un acuerdo con el club. Además, hay una fuerte conexión con el Barcelona. Txiki Begiristain estuvo allí, y por supuesto, también Pep Guardiola. Pero al final, Rodri decidirá personalmente. Y creo que sería muy difícil que fichara por el Madrid", señaló al portal 'Bet Brother'.

Mendieta dejó muy claro que Rodri tiene mucho apego al Manchester City, club que se lo ha dado todo y con quien ha ganado una Champions y el Balón de Oro: "Personalmente, creo que será difícil que se vaya, sobre todo sabiendo el apego que tiene Rodri al club. Tendría que ser una situación límite en la que se viera prácticamente obligado a irse".

Aun así, la posible marcha de Pep Guardiola, cuyo futuro está en el aire porque tarde o temprano decidirá terminar su ciclo en Manchester, sí que podría ser determinante para Rodri: ""Si hay cambios, ha llegado el momento de que Rodri reflexione sobre su futuro", apuntó.

El Madrid había contactado con Rodri, pero el centrocampista nunca ha dado pie a una salida del City ni el club lo ha querido vender. Otra cosa es lo que pueda suceder con una hipotética salida de Pep Guardiola y si se inicia un nuevo proyecto deportivo. Lo que queda claro es que Rodri, entonces, priorizaría más el Barça que el Madrid siempre que los blaugrana desearan contar con él.