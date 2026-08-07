Bombazo: Araujo se marcha cedido al Liverpool

Ronald Araujo será nuevo jugador del Liverpool. Según adelanta Fabrizio Romano, el conjunto inglés ha alcanzado un acuerdo verbal con el FC Barcelona para hacerse con la cesión del central uruguayo, en una operación que cuenta ya con la aprobación del director deportivo azulgrana, Deco. El periodista italiano ha dado su famoso ‘Here we go’ para confirmar el movimiento en sus redes sociales.

SPORT ha podido confirmar que el Liverpool, que asumirá el 100% del salario del futbolista, contará además con una opción de compra para fichar definitivamente al central. La salida de Araujo rumbo a Anfield supone una de las grandes sorpresas del mercado del Barça. El central, de 27 años, tiene contrato con el club azulgrana hasta 2031. Ahora, afrontará una nueva aventura en la Premier League defendiendo la camiseta 'red'.

Araujo avisó y el Barça irá al mercado

Según ha podido saber también este diario, en los últimos días Araujo ya había comentado en el vestuario que probablemente se marcharía del club. La noticia no ha sorprendido al círculo más cercano del futbolista, que había sido alertado de la situación por el propio protagonista. La operación se habría gestionado durante el viernes de manera exprés, con una reunión entre los agentes del defensa y el Barça.

Ronald Araujo, en una acción del Getafe-Barça de LaLiga 2025/26 / Valentí Enrich

El Barça está listo para ir al mercado y reforzar la posición, con el nombre del 'Cuti' Romero marcado en rojo en la agenda. El central argentino lleva semanas en la órbita del Atlético de Madrid y el Inter de Milán, pero sin que se cierra ninguna operación. Además, existe la posibilidad de que su salida se produzca en forma de cesión, lo que flexibilizaría las opciones a nivel económico.

Hansi Flick cuenta con varios futbolistas en plantilla capaces de ocupar el eje de la zaga. Pau Cubarsí es el líder absoluto en una defensa que también cuenta con otras variantes como Gerard Martín, Andreas Christensen, Eric García o Álvaro Cortés.

La operación se ha cerrado, según Romano, mediante un acuerdo verbal entre clubes y está pendiente de completar el resto de pasos formales. La cesión del uruguayo supone, además, un giro inesperado en el futuro inmediato de un futbolista que durante los últimos años ha tenido un papel secundario en el Barça.

El movimiento responde también a las necesidades del conjunto de Andoni Iraola que incorpora así un nuevo central para reforzar su defensa. Araujo aportará al Liverpool su potencia física, velocidad y capacidad para defender grandes espacios, características especialmente valoradas en el fútbol inglés. El uruguayo será la tercera incorporación del conjunto 'red' en este mercado, después de cerrar los fichajes de Víctor Muñoz, procedente de Osasuna, y de Jérémy Jacquet desde el Rennes. En total, la inversión del club supera los 100 millones de euros.