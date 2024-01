La 'bolsa' para la Supercopa: Así llega la plantilla del Barça

Llega la hora de la verdad. El primer título de la temporada en juego. Con los objetivos iniciales cumplidos (la clasificación para los octavos de Champions como primero de grupo y el pase a octavos de Copa del Rey), el equipo de Xavi emprende su viaje a Arabia Saudí con la ilusión de reeditar el título ganado en la edición pasada. El primero con el técnico de Terrassa en el banquillo y un empujón clave para el doblete de la temporada anterior. De hecho, aquella final contra el Madrid, por cómo se produjo la victoria, fue uno de los mejores partidos de la era Xavi.

El contexto es distinto. O quizás no tanto. El equipo llega con dudas en su juego y con sensaciones encontradas. 20 partidos sin ser capaz de ganar por más de un gol son el mejor ejemplo de que no se está siendo contundente en las áreas. Y de que hay que dar un salto a nivel mental y ser mucho más regular y estable durante los encuentros.

Òscar Hernández, Xavi Hernández y Sergio Alegre, en el banquillo del campo del Barbastro / Javi Ferrándiz

A partir de aquí, con esas bajas confirmadísimas de Gavi, Marcos Alonso y Ter Stegen. Y de Iñigo, aunque el central vasco ha querido viajar para hacer piña con el equipo. Las dudas son Joao Cancelo y Pedri, que trabajan contrarreloj para estar en una hipotética final el domingo.

Así llegan los futbolistas a la cita:

Iñaki Peña: Titularísimo. Empezó de forma estelar tras la lesión de Ter Stegen y en los últimos partidos ha encajado bastantes goles. Eso sí, está en un buen nivel de fiabilidad sin cometer errores y bien con balón.

Jules Koundé: Apunta a titular como lateral diestro ante Osasuna. Ha pegado un bajón y debe encontrar ese pico de forma y de confianza de inicio de temporada.

Ronald Araujo: El líder de la zaga, tampoco ha andado fino del todo en los últimos partidos con algunos errores, sobre todo tirando la línea del fuera de juego. Incontestable de central.

Christensen: Entra y sale. No está a ese nivel de regularidad y fiabilidad del año pasado. Salvo que Xavi decida salir con defensa de tres (sin Iñigo quizás se cae esta opción), apunta a suplente en la Supercopa.

Balde: Se ha vuelto a asentar como titular tras unos partidos fuera por decisión técnica. No está marcando diferencias como el curso pasado y le está costando más sorprender a nivel ofensivo. A priori, ya recuperado de los problemas de estómago. Titular salvo sorpresa.

Cancelo: Con esa distensión en el ligamento interno de la rodilla, llega muy justo. Apura para estar en una hipotética final. Es un animal competitivo y a poco que pueda estar, estará.

Oriol Romeu: No está bien. No recupera la autoestima ni la confianza. En Barbastro volvió a cometer errores importantes con y sin balón. Difícil que tenga opción de jugar.

Frenkie de Jong: Innegociable. Talento en estado puro y el faro en muchas acciones embarulladas o en las que falta imaginación. Físicamente en su ‘prime’ y capaz de superar líneas. Clave.

Gündogan: Fijo para Xavi. Sumando tangibles e intangibles. Clave a balón parado y filtrando últimos pases y llegando.

Sergi Roberto: Ha subido enteros las últimas semanas. Un comodín, un trabajador incansable, un todoterreno y un llegador. Ojo porque podría salir de inicio tras sus titularidades. Tiene bastantes números.

Pedri: Llega muy justo. Y no se precipitará nada con ese historial de lesiones musculares. Ya ha entrenado parte con el grupo y podría estar en una final. Pero difícil dar nada por hecho con su caso.

Lamine Yamal: No estuvo en Copa por sanción y llegará con ganas. Puede ganar su primer título con el Barça en dinámica de primera plantilla. Como revulsivo, a priori.

Ferran: Llega con buena ratio de goles por minuto. Tiene el don de estar y trabaja mucho. Quizás se necesita que marque algo más la diferencia en el uno contra uno.

Lewandowski: El polaco no es el del año pasado. Porque el equipo no es capaz de subiministrarle como el curso pasado y porque no está con ese pico de forma y de reacción explosiva. Ni con ese idilio con el gol. Pero sigue siendo uno de los mejores y es titularísimo. Faro en ataque.

Vitor Roque: Revulsivo. Ha jugado dos ratitos y ya ha tenido un par de oportunidades claras. Espera su oportunidad en la recámara.

Joao Félix: El luso ha bajado en la lista de prioridades de Xavi porque su rendimiento no está siendo regular. Algo que lo ha acompañado hasta ahora en su carrera. Tiene un talento único, pero debe saber canalizarlo mejor. Parte a priori como suplente tras estar gris en Barbastro.

Raphinha: Por trabajo, por lo que genera, por su nervio. Difícil no verlo como titular en Arabia. Es eléctrico, se toma cualquier partido como si fuera el último. Falta brillantez a menudo, sí. Pero tiene la confianza.