La Bolsa de los cedidos: ¿Cómo encajan con Flick?

Seis futbolistas se jugarán su futuro en el FC Barcelona ante un entrenador nuevo y con la esperanza (unos más que otros) de no volver a hacer las maletas. Son los jugadores cedidos la pasada campaña a otros equipos y que el miércoles 10 de julio estarán en la Ciutat Esportiva para arrancar la pretemporada con el club azulgrana. Cinco de ellos, pues Eric Garcia está concentrado con la Rojita olímpica de cara a París.

Seis futbolistas y seis casos muy particulares. Había un séptimo y hasta un octavo, pero Sergiño Dest llegó a un acuerdo con el PSV por su traspaso y el Betis ejecutó la opción de compra de Chadi Riad para venderlo después al Crystal Palace.

Ansu Fati, Eric García, Clément Lenglet, Pablo Torre, Julián Araujo y Álex Valle parten de cero con Hansi Flick. Pero, ¿quién encaja más y quién menos en los planes y el estilo de juego del entrenador alemán? ¿a quién beneficia más el 4-2-3-1, su sistema habitual? Así está la Bolsa de los cedidos a pocos días para tener la oportunidad todos ellos de convencer al nuevo técnico del Barça.

Ansu Fati confía en recuperar su nivel en el Barça / Valentí Enrich

ANSU FATI: SI VIENE NICO WILLIAMS, LO TIENE CASI IMPOSIBLE

Ansu Fati fue la gran esperanza del Barça con una espectacular irrupción y el 'pionero' de la gran generación de futbolistas muy jóvenes que le siguieron detrás, los Gavi, Lamine y Cubarsí. Pero así como ellos se han establecido en el equipo azulgrana y son imprescindibles, las lesiones lo han impedido con el de Guinea-Bisáu.

Ansu encajaría por Flick y su juego de extremos si no fuera porque en el Barça están echando el resto para traerse a Nico Williams. Si llega el del Athletic Club, poco podría hacer Ansu, pues en la otra banda está Lamine. Y ya sin contar a otros delanteros que pueden caer por banda como Raphinha o Ferran Torres.

Además, el club está por la labor de traspasarlo después de que la fórmula de la cesión no haya sido fructífera con el Brighton, porque no ha jugado lo que se esperaba y porque el club azulgrana asumió el 70 por ciento de su ficha.

A Fati solo le queda exhibir un gran nivel a ojos de Hansi Flick desde el primer día y quizás que así se puedan olvidar de Nico, algo que parece muy complicado en este momento.

Eric Garcia contra el Girona / AFP

ERIC: LOS JUEGOS COMO ESCAPARATE

Aunque para Hansi Flick no es tan importante que el central tenga una salida de balón impecable y el alemán puede valorar otros aspectos como la contundencia y la rapidez, el Eric Garcia del Girona debería tener un hueco en este equipo... si no se ha resuelto su futuro antes de regresar de los Juegos Olímpicos. De hecho, serán un gran escaparate que puede aprovechar el club. El de Martorell ha hecho una gran temporada en un equipo al que no le importaría volver y jugar la Champions League con Míchel Sánchez, un técnico que le ha sacado un gran provecho.

Pero tampoco renuncia, todo lo contrario, a quedarse en el club del que es aficionado desde siempre y confirmar que también es central, y de los buenos, para el Barça. Con 23 años, tiene mucho recorrido por delante. El 'overbooking' en esta posición tampoco tendría que ser impedimento, pues pocos centrales del equipo son superiores a un Eric al máximo nivel.

Lenglet: "Hemos cometido muchos errores" / SPORT

LENGLET: NO CUENTA NI PARA EL CLUB NI PARA FLICK

De todos los cedidos, quien tiene más clara una salida es Clément Lenglet. Para el francés no es novedad incorporarse sabiendo que su sitio no está en el Barça. Ya salió cedido hace dos campañas al Tottenham y la pasada, al Arsenal. Clubes que le podrían seguir pretendiendo, así como los italianos del Bolonia y el Nápoles, pero la entidad azulgrana se ha cansado de préstamos y quiere un traspaso. Arabia Saudí es una opción que agrada a nivel de despachos, pero no al futbolista.

Así que este miércoles arrancará con Hansi Flick. A priori, un central zurdo de 29 años y con experiencia en la Premier League podría ser interesante, pero el alemán espera de sus defensas una sobriedad, rapidez y contundencia que no 'casan' con las características de Lenglet. Lo único que ya esperan es que el caso (Lenglet tiene contrato hasta 2026) no se enquiste.

Pablo Torre, centrocampista cántabro del FC Barcelona / David Ramírez

PABLO TORRE: ENCONTRAR HUECO O VOLVER A SALIR

Pablo Torre todavía está por explotar en el Barça. Aunque Xavi Hernández fue el gran promotor de su fichaje, apenas jugó la primera temporada y en la segunda se fue a Girona, donde se encontró a un equipo muy hecho y tampoco acabó de encontrar su sitio. Eso sí, la experiencia la ha valorado como muy enriquecedora. Ahora, vuelve al club azulgrana y lo hace con un factor que podría abrirle las puertas: el sistema de Hansi Flick.

El de Soto de la Marina es, por encima de todo, un mediapunta. Y en el 4-2-3-1 del técnico alemán podría encontrar su encaje. A ello se pondrá desde el primer día de la pretemporada, donde puede marcar diferencias ante la ausencia de los futbolistas más importantes. Pero también es una posición a la que pueden adaptarse otros centrocampistas (Gündogan, Fermín, Pedri cuando se recupere), así que no le será fácil. En sus manos está no caer en un nuevo préstamo. Pretendientes para acogerle no le faltan.

Julián Araujo, cedido a la UD Las Palmas / SPORT.es

JULIÁN ARAUJO: LA GRAN OPORTUNIDAD

Julián Araujo desea aparecer en las fotos del Barça pero como protagonista principal. La temporada completada en la UD Las Palmas invita al optimismo: 28 partidos y 2 goles, 'salpicada' su progresión primero por una sanción, y después, por una lesión muscular. Pero es de los pocos (por no decir el único) cedido al que de alguna manera le han garantizado, a poco que le salgan las cosas estos días a los ojos de Flick, quedarse en la plantilla azulgrana.

Competencia tiene con Joao Cancelo si se queda (el portugués pasó a la izquierda tras la lesión de Balde), Koundé (cada vez más lateral que central, aunque no le guste) y Héctor Fort, que todavía sin cumplir la mayoría de edad (será el 2 de agosto) ya acumula una buena experiencia. A Flick le gusta jugar con extremos abiertos, así que los laterales no pueden salir y correr la banda cuando les apetezca, sino cuando se dé la situación para crear superioridades. Araujo cuenta con una gran forma física entre sus virtudes y defensivamente, ha crecido con García Pimienta.

Álex Valle (25/04/2004) - Defensa: Una de las grandes sensaciones de la temporada. Su crecimiento ha sido espectacular y eso le ha permitido la llamada de Barjuan para el Barça B / FC Barcelona

ÁLEX VALLE: UNA PRUEBA DE MADUREZ

Álex Valle tiene por contrato el primer equipo del Barça si se queda de azulgrana, es decir, no puede bajar al filial. Por eso se fue cedido la pasada campaña al Levante, al considerarse desde el club que todavía necesitaba rodaje. Y lo ha tenido con más de 2.600 minutos (repartidos en 36 partidos) en una categoria muy exigente, pero que no es la Primera División. Y este puede ser su hándicap, deberá aplicarse fuerte ante Flick.

Es un tipo de lateral zurdo que puede encajar bien en el concepto futbolístico del alemán, pues sube de manera selectiva y tiene muy buenos conceptos en la marca. Si cumple, Flick puede considerar que con Balde y el badalonés lo tiene bien cubierto, además de la opción de cambiar de banda a Cancelo (si sigue) o Héctor Fort. Será una prueba de madurez la que arranca este miércoles.