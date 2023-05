Bojan: "Lo de ponerte la camiseta del Barça lo llevas siempre dentro"

El ex futbolista protagoniza el anuncio del patrocinio de 'Ambilight TV', nuevo espónsor del club La compañía ha firmado un acuerdo con la entidad blaugrana por tres años más dos opcionales

El Barça ha anunciado este jueves el acuerdo de patrocinio con la empresa 'Ambilight TV', dedicada a la producción de pantallas de televisión, entre otros productos. La marca lucirá en la manga izquierda de la camiseta. Se trata de un nuevo contrato con una empresa que ha elegido a Bojan Krkic para protagonizar el spot publicitario con el que darse a conocer en territorio culé.

El pasado de Bojan en el Barça y en el Ajax han sido, sobre todo, los motivos que han llevado a esta empresa de Ámsterdam a fijarse en él para el spot, rodado en una casa del barrio de Gracia barcelonés el pasado martes 16 de mayo por la tarde. SPORT tuvo la oportunidad de asistir a la grabación y charlar un rato con el protagonista.

Bojan, durante el rodaje del anuncio de 'AMBILIGHT tv' | VALENTÍ ENRICH

Jugaste en el Barça, en el Ajax, te entrenó Johan Cruyff en la selección catalana y te has declarado siempre 'cruyffista'. Ahora te han elegido para este anuncio. ¿Por qué esta relación tan intensa con todo lo que huele a estos dos clubs?

Bueno, al haber jugado en tantos sitios siempre creas algún vínculo y sí que es verdad que estas dos marcas, Ajax y Barça, pues tienen cosas en común. Ahora añaden a 'AMBILIGHT tv', cuya sede está en Ámsterdam.

A los dos meses de anunciar que cuelgas las botas vuelves a relacionarte con el Barça. ¿Es imposible romper las cadenas?

Sí. Mira, el otro día, que jugué con el Bellpuig un partido homenaje con los veteranos del Barça, jugué la segunda parte con ellos y, evidentemente, cuando te vuelves a poner la camiseta y representas a este club, notas que lo llevas dentro. He jugado en muchos otros clubs, todos los he sentido y he mostrado una gran profesionalidad, pero lo que les diferencia es que en el Barça es donde me he formado y he crecido desde muy pequeño. Y aunque sea de forma colaborativas como esta, es un honor seguir representando al club.

¿Nada que ver con su llegada al Área de Fútbol del Barça de la que se habló hace pocos días?Nada que ver.

Bojan posa junto a la camiseta con la publicidad de 'AMBILIGHT tv' | VALENTÍ ENRICH

¿Por qué la relación entre Barça y Ajax es tan estrecha?

Por supuesto, está Johan Cruyff, pero la verdad es que el escudo del Ajax siempre me ha llamado la atención. Por eso también fui allí. Y desde pequeño. Desde que jugué torneos contra ellos y ves su estilo de juego, siempre con jugadores muy técnicos, apostando por un fútbol vistoso, como el Barça. Realmente la mentalidad de cómo jugar a fútbol ha sido siempre con el mismo idioma. Se ha trabajado de la misma forma y, cuando fui allí, lo sentí así. Son mentalidades muy parecidas.

¡Fantástico!

Sí, por eso, para todas las partes. Cuando me lo proponieron, yo encantado de la vida, sobre todo por lo que significa representar al club, pero también a la etapa que pasé en Holanda.