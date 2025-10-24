Bojan: "A Lamine hay que protegerlo"

Bojan Krkic, coordinador del Área de Fútbol del FC Barcelona, charló durante casi una hora en la Ciutat Esportiva con 'La Pròrroga', podcast por el que pasan regulamente protagonistas del mundo del deporte. La mano derecha de Deco en la dirección deportiva repasó sus inicios, su actual trabajo en la entidad blaugrana y también analizó algunos nombres propios como el de Lamine Yamal o Marcus Rashford.

Entre sus funciones, está la de acompañar el ascenso de canteranos que empiezan a dejarse ver en la primera plantilla, una situación que vivió en primera persona. Algo que se marcó nada más regresa a su casa para realizar un trabajo distinto al de su anterior etapa, fue que los más jóvenes dieran valor al hecho de formar parte de este club, ya fuera en el fútbol base, el Juvenil A o el filial: "El jugador debe valorar lo que es estar en un juvenil del Barça, el Barça B o el primer equipo”, señaló Bojan. "Habíamos perdido un poco el norte, niños de 15, 16 años entrenando con el primer equipo. Cuando un jugador llega al primer equipo, con 17, 18 o 19 años, para ir a la gira, cuando el míster decide que unos sí y otros no, lo que se transmite es que los que no viajan no son descartes. Cada vez será más complicado estar en el primer equipo, pero estar en una gira o entrenar en las semanas previas ya es un gran premio".

Dro y Fermín se abrazan tras uno de los tantos del onubense frente a Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

En ese sentido, tiene claro que "lo que Flick quiere es que sigan rindiendo igual o más cuando están con el Barça Atlètic, que sigan dando el máximo para poder volver al primer equipo o para ayudar al filial. Hay jugadores que no viajan porque en sus posiciones hay dos o tres jugadores y otros quizás tienen menos competencia, pero todos deben valorar dónde están”.

La explosión de Lamine Yamal

En cuanto a Lamine Yamal, Bojan no escatimó elogios, sobre todo a nivel mental porque entiende y sabe que no es nada fácil digerir una irrupción tan espectacular y pasar de ser un chaval que juega en el Juvenil o el filial a una estrella mundial: "Es un genio, un jugador extraordinario, cómo evoluciona, cómo juega, la capacidad que tiene de generar... Sí, pero lo que más valoro de Lamine es cómo está afrontando esta situación: es un chaval tranquilo, que se exige en cada entrenamiento, que quiere ganar, es un profesional en todos los sentidos y, a nivel personal, para mí es fantástico porque todo lo que está viviendo no es fácil y cómo lo está llevando es de admirar".

De hecho, tiene claro que debe hacer su camino y que las comparaciones con otras estrellas no sirven para nada: "Esto del ‘nuevo Messi’ o ‘nuevo Neymar’ forma parte del mundo del fútbol y nos gusta para tener referencias, pero Lamine es Lamine. No es comparable ni en juego ni en mentalidad". Por ello, considera que "lo que hay que hacer es acompañarlo, como club, como afición, los medios de comunicación, protegerlo. Es un chaval de 18 años, con una carrera por delante, que ha iniciado de forma muy explosiva y es ya uno de los mejores del mundo". E insiste: "Su mentalidad es fantástica, es un profesional ejemplar y un jugador increíble. Lo único que hay que centrarse es en meterlo dentro de una burbuja y no permitir que nada entre".

La evolución de Rashford

Bojan también se refirió a la adaptación de Marcus Rashford al Barça y está convencido de que irá a más: "Venimos de un año de ganar prácticamente todo, de ser un equipo dominante en todas las fases del juego. Esta es una nueva temporada, con una gran exigencia porque es el Barça, y tras perder dos partidos (los de Sevilla y PSG) parecía que las cosas se hacían fatal", arrancó cuestionado por el inglés.

Los éxitos de Rashford en el Barça siguen despertando envidias en Inglaterra / Dani Barbeito / SPO

Pero desde la dirección deportiva entienden que "el fútbol es, y más aquí, un juicio momentáneo. Marcus es un excelente jugador, viene de estar muchos años en otro contexto de fútbol, personal y profesional. Es un jugador que llega con una mentalidad muy buena y cualidades espectaculares. Hay que permitir que lleve a cabo un proceso que es de resistencia, de encaje, y que el equipo evolucione y crezca. Llegarán los meses en los que se vea lo que cada jugador ha hecho, y más Marcus, que necesita un tiempo. De momento, es fantástico”. Bojan está convencido de que, aunque Rashford ya está mostrando un nivel muy alto, aún no se ha visto todo su potencial.