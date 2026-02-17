Bojan Krkic revela cómo jugó Lamine en Girona: "Tenía fiebre y salió empastillado"

Lamine Yamal no tuvo su mejor noche en Girona a pesar de ser el atacante que generó más peligro al rival como viene siendo habitual. Lamine regateó mucho, dio buenos pases a sus compañeros, pero falló alguna ocasión clara y, sobre todo, el penalti al filo del descanso que pudo avanzar al Barça en el partido. Bokan Krkic explicó que el futbolista blaugrana jugó mermado en Montilivi: "Lamine tuvo fiebre antes del partido y jugó empastillado porque tenía dolor de estómago y no estaba bien. Y eso a Lamine se le acabó notando", comentó el analista técnico en la 'Cadena Ser'.

Bojan indicó que, a pesar de todo, "Lamine jugó un buen partido, tuvo ocasiones y cortó tres o cuatro contras del Girona", indicó. De hecho, Lamine acabó echándose al equipo a sus espaldas y el Girona tuvo que pararle con alguna acción brusca que acabó con tarjeta roja directa.

El analista deportivo también indicó que la baja de Pedri es muy importante en este equipo: "Este Barça no es el del año pasado. Es cierto que tiene jugadores lesionados importantes, pero su forma de juego hace que necesiten jugadores rápidos y hábiles para poder superar líneas del rival y generar más ocasiones de gol. Deben hacer un fútbol más rápido y vertical y esto ahora no se está consiguiendo. La grandeza de este equipo pasa por la circulación rápida del balón y, sin Pedri, todo se complica más".

Bojan también destacó que "el Barça está generando ocasiones claras de gol a pesar de que no juega todo lo bien que el año pasado, pero al Barça le está costando efectividad". Y, sobre la titularidad de Ferran Torres por delante de Lewandowski, indicó que "creo que Hansi Flick buscaba un poco de equilibrio con el centro del campo que sacó. Arriba, Ferran es un jugador que presiona más y por eso creo que salió".