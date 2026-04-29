Bojan Krkić Sr: "Apostaría por João Pedro antes que por Julián Álvarez"

El posible fichaje de un delantero centro se ha convertido en uno de los temas más candentes y mediáticos de las últimas semanas en torno al FC Barcelona. En una reciente intervención en el programa Què T'hi Jugues de la Cadena SER, Bojan Krkić Sr., padre del exjugador culé y exojeador del club, analizó a fondo la actualidad del mercado de fichajes del equipo azulgrana.

Bojan Krkic, padre, participa en La posesión / SPORT.ES

El exfutbolista serbio no dudó en señalar a su preferido para complementar una delantera de ensueño formada por Lamine Yamal, Raphinha y compañía: "Si me dan a elegir, apuesto por João Pedro antes que por Julián Álvarez. Me cuadra mucho más en este sistema". El brasileño ha sonado en las últimas horas como una alternativa al futbolista del Atlético de Madrid en caso de no poder acometer su fichaje.

El colaborador de SPORT también afirmó que el ex del Brighton es un delantero tremendamente completo, capaz de jugar de espaldas, caer a las bandas y rematar con gran eficacia. Además, subrayó que el actual atacante del Chelsea cuenta con un mayor registro goleador y un juego aéreo superior, lo que, sumado a la urgencia económica del club inglés por vender jugadores, convierte su llegada en una operación atractiva.

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez lanza su penalti durante la final de la Copa del Rey / EFE

Lautaro y Kane, descartados

Durante su análisis narrativo de la delantera, Bojan también quiso descartar otras opciones de renombre que han sobrevolado el entorno barcelonista. Al referirse a Lautaro Martínez, fue tajante al asegurar que no lo incluiría "ni en un Top-5 actual", añadiendo con total sinceridad que el estilo del argentino "se adaptaría bastante mejor al Real Madrid".

El jugador del FC Inter Lautaro Martinez celebra un gol durante el partido de la Serie A que han jugado FC Inter y Bologna FC en Milan, Italia. EFE/EPA/Roberto Bregani / Roberto Bregani / EFE

Por otro lado, no restó ningún mérito a la enorme categoría de Harry Kane, pero dejó claro que la política del club debe mirar a largo plazo. Para Krkić, "no puedes pagar 60 millones por él; ese dinero hay que invertirlo en un talento de veinte años".

En el apartado defensivo, el analista quiso restar importancia al debate sobre la necesidad imperiosa de fichar a un central de perfil zurdo, como es el caso de Bastoni. Para desarmar ese argumento, simplemente tiró de memoria histórica, recordando que el mejor Barça de todos los tiempos "jugaba con Puyol y Piqué y ambos eran centrales diestros".

Posibles salidas

Krkić valoró la configuración de la plantilla y los rumores sobre posibles salidas. Ante el fuerte interés desde Arabia Saudí por Marc Casadó, advirtió que abandonar la máxima competición "sería una verdadera lástima". A su juicio, mantenerse en la élite europea es lo que permitirá al canterano seguir creciendo y multiplicar su valor de mercado.

Marc Casadó, contra el Getafe / Europa Press

En la otra cara de la moneda se encuentra Roony Bardghji, por quien apostó ciegamente para que continúe en el equipo. Lo definió como "un perfil similar al de Sergi Roberto", destacando que hace grupo, es un excelente compañero y asume con gran profesionalidad su papel como suplente del mejor jugador del mundo.

El mercado estival se prevé movido en clave culé y las palabras de Bojan Krkić Sr. demuestran que no hay consenso absoluto en lo que al apartado de entradas y salidas se refiere.