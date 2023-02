Bojan: "He vivido lo de Ansu Fati en mis propias carnes"

El ex del Barça ha dado una charla sobre la preparación mental y emocional del fútbol profesional en el MWC "Es muy importante blindar la confianza en uno mismo para que nadie te haga dudar", ha señalado Bojan Krkic

Bojan Krkic ha sido uno de los grandes protagonistas del Sports Tomorrow Congress que ha arrancado hoy en el MWC y acabará el próximo jueves en Barcelona. El ex futbolista de Barça, Roma, Milan y Ajax, entre otros clubs, además de ex colaborador de SPORT, ha participado en una charla junto a Raül Llimós, productor ejecutivo de NSN (Never Say Never) alrededor de la preparación mental y emocional de un futbolista profesional.

Siendo un niño, con solo nueve años, llegó a la cantera del Barça y, con solo 17, había dado el salto al primer equipo. Explotó de tal manera que incluso Luis Aragonés quiso llevárselo a la Eurocopa de 2008 sin haber cumplido aún los 18. El proceso que tuvo que vivir no fue sencillo a nivel emocional y de todo aquello obtuvo una experiencia que aún le sirve en su día a día.

"Nadie me había enseñado nada, lo tuve que ir aprendiendo. En mi caso tuve que competir con las etiquetas externas que te ponen y de mí aseguraban que era el 'nuevo Messi'. Al principio no entendía cómo podía cumplir con esas expectativas, pero, poco a poco, aprendes a alejarte de esas etiquetas externas y usa las tuyas propias, conocer tus límites, aceptarlos, identificar tus virtudes y plantearte tus objetivo", explicaba Bojan, que reveló que "mi primer año en el primer equipo fue muy bueno a nivel profesional, pero muy duro a nivel personal". Tanto que decidió no acudir a la convocatoria de la selección española: "Tenía muy claro que no podía ir, a nivel profesional estaba preparado para competir, pero mi mente no estaba preparada para ese reto".

Bojan, durante su charla en el Mobile World Congress | DAVID RAMÍREZ

En ese sentido, el futbolista entiende que "empiezas a ser consciente de tu llegada al primer equipo cuando tu persona pasa a convertirse en un personaje", momento en el que "te das cuenta de que algo está cambiando porque pasas de ser alguien anónimo, un niño que llega de un pueblo y al que le gusta jugar al fútbol, a alguien al que la gente quiere acercarse. Nadie te avisa, nadie te enseña".

Uno de los precios que el fútbol profesional obliga a pagar a quienes alcanzan ese nivel es el de convertirte en un producto, algo en lo que Bojan puso especial atención durante su charla: "He vivido el caso de Ansu Fati en mis propias carnes, generas mucha ilusión en un momento en un momento en el que el club necesitaba un producto de la casa. Y no me gusta decirlo porque no me gusta escucharlo, pero es tal y como se nos trata".

El problema, explica Bojan, es que nadie te prepara para cuando llegan los malos momentos, algo que el '10' del Barça está sufriendo: "En el momento que explotas, todo te va de cara, pero cuando debes afrontar algo que forma parte del deporte, como las lesiones, es cuando hay que trabajar mucho a nivel emocional y mental, tener herramientas para poder sobreponerse a ese reto".

Un consejo útil para cualquier persona

Personalmente, el ex blaugrana, que jugó cuatro temporadas y marcó 41 goles, tiene claro que la confianza es uno de los elementos que más debe proteger un futbolista profesionales: "La confianza es algo que nadie te da, nadie te regala. Como jugador de fútbol, dependes de un entrenador, que es el que te hace jugar o no, te convoca o no. Cuando el jugador está jugando y se siente partícipe de ese equipo, es mas fácil que las cosas le salgan de forma más natural. El problema viene cuando no se siente partícipe o no tiene la confianza". Y ahí es donde está la clave entre quienes resisten y quienes se vienen abajo: "Tienes que cortar un poco los cables que te conectan con la parte externa y conectarlos contigo mismo. Y dar valor a lo que tú tienes, consciente de potenciar tus virtudes y minimizar los defectos. Ese trabajo es constante. Y creer en ti, siempre lo he hecho, independientemente de que me salgan las cosa bien o no". Bojan acabó con una frase que debería formar parte del credo de cualquier futbolista: "Hay que blindar la fe en ti mismo para que nadie te haga dudar".