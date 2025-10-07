Bojan ya tiene el diploma de director deportivo

Bojan Krkic, exfutbolista del Barça y actual miembro de la Comisión Deportiva del conjunto catalán, ha anunciado a través de su Instagram que ya ha recibido el diploma oficial de la RFEF que le proclama como Director Deportivo. El de Linyola, tras su retirada del fútbol, pasó a formarse para poder trabajar en los despachos, al igual que su padre, quien formó parte del organigrama culé entre 2007 y 2011 y entre 2017 y 2020. Además de este título, Bojan posee el Diploma A de la UEFA y el título del Máster en Gestión Deportiva.

El de Linyola, para obtener el diploma oficial de la RFEF, acudió a diez sesiones impartidas por profesionales del mundo del fútbol en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Las clases se realizaron entre enero y mayo de este año. Una vez finalizadas, presentó un trabajo de final de curso para poder obtener el diploma, que se le concedió en julio y que hoy ha mostrado en su cuenta oficial de Instagram.

El excanterano de la Masia se incorporó a la estructura deportiva del Barça en verano de 2023, de la mano de Deco, con el que viajó a Londres para cerrar el fichaje de Hansi Flick. En estos dos años, Bojan ha ejercido de nexo de los canteranos que subían al primer equipo. Asimismo, también hace seguimiento de aquellos futbolistas cedidos en otros clubes que siguen bajo la propiedad del Barça.