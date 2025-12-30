Bojan: "Tenemos que centrarnos en ganar al Espanyol en el césped"

Bojan Krkic, coordinador del área de fútbol del FC Barcelona, valoró el 2025 del primer equipo antes del cambio de año. "El equipo está haciendo un trabajo muy bueno, muy positivo. Se está consolidando una base muy sólida, con jugadores que están constantemente en crecimiento, jugadores jóvenes también que nos están ayudando. Esta temporada, la verdad que el inicio no empezó muy bien, pero me quedo con la reacción que ha tenido el equipo", comentó en declaraciones al 'Què T'hi Jugues' de la 'Cadena Ser'.

Preguntado por la estricta actualidad del club blaugrana, también se refirió al próximo partido de los de Hansi Flick: el derbi contra el Espanyol en el RCDE Stadium este sábado (21:00 horas). En la previa de este encuentro, el del regreso de Joan Garcia al que fue su equipo, está levantando mucha polémica por la reacción que puedan llegar a tener los aficionados blanquiazules con el guardameta de Sallent.

"Tenemos que centrarnos en disfrutarlo en el césped, competirlo en el césped y ganarlo en el césped", dijo Bojan, quien jugó siete derbis durante su etapa en el primer equipo del Barça, con un balance de cuatro victorias y tres empates, además de dos goles anotados. "Son partidos que realmente no necesitan motivación extra", añadió.

Para finalizar, también hizo pública su lista de deseos blaugranas para el 2026: "Que el socio del Barça realmente sienta orgullo y admiración por los jugadores, que cuando venga al Estadi se sienta identificado con lo que transmiten. Se está trabajando muy bien en todas las situaciones. Yo soy un aficionado del Barça y estoy dándolo todo para que así sea posible. Igual que yo, muchísima gente que hacemos que el Barça cada día sea más grande", comentó.