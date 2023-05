Bojan animará el Barça de básquet en Kaunas

El ex jugador, que suena para incorporarse a la estructura deportiva del club, estará en la 'Final Four' Era un asiduo del Palau Blaugrana y fue uno de los que hizo el viaje exprés a la final de París 2010

Bojan Krkic es un gran seguidor del Barça de básquet. Durante su etapa en el club azulgrana se le vio muchas veces en el Palau Blaugrana y fue uno de los jugadores que en el 2010 quiso hacer el viaje exprés a París para ver en directo como el Barça de Xavi Pascual ganaba la Euroliga en la final contra Olympiakos. Le acompañaron Xavi, actual entrenador del primer equipo, Puyol, Busquets y Piqué.

Llegaron al pabellón luciendo la camiseta del equipo y con el partido empezado y fueron aclamados por los más de 3.000 aficionados del Barça presentes en las gradas. Y como todos ellos, disfrutaron con el triunfo del equipo, que consiguió su segunda Euroliga en esa final.

Puyol, Busquets, Bojan, Xavi y Piqué en la Final Four de París 2010 | Reuters

Y Bojan no ha querido perderse la oportunidad de volver a ver al Barça levantando otro título de campeón europeo. El ex jugador es uno de los miles de barcelonistas que se ha desplazado a Kaunas para ver en directo la 'Final Four'. Los de Sarunas Jasikevicius juegan hoy por la noche la semifinal contra el Real Madrid.

Negociando para incorporarse al club

Cuando anunció su retirada del fútbol profesional, Joan Laporta se reunió con él poco antes de celebrar el acto oficial en el Auditori 1899 y le trasladó su interés en que aporte toda su experiencia en el mundo del fútbol dentro del club.

Bojan tiene el título de director deportivo y una gran experiencia pues ha jugado en muchas Ligas distintas. Se ha especulado que podría entrar en la estructura deportiva del Barça para ayudar en el encaje de los jóvenes al primer equipo. Un proceso que él ya vivió y quizá le faltó un poco más de ayuda desde dentro para que todo fuera mejor.

En cualquier caso, no hay nada cerrado todavía y en próximas reuniones debe concretarse una propuesta concreta.