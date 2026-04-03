La boda de Germán Ruiz, aficionado mexicano del Barça, que 'empezó' con Ronaldinho y homenajeó a Lamine Yamal: "Ser culé es un estilo de vida"

El partido del FC Barcelona más especial para Germán Ruiz (Ciudad Madero, 2000) es la final de la Champions de 2006. Era una de las primeras veces que se sentaba frente a la televisión para presenciar un compromiso del conjunto blaugrana. Con la insistencia de su primo, que entonces tampoco era aficionado culé pero “jugaba a fútbol y estaba enamorado de Ronaldinho”, floreció una pasión que no dejaría de crecer hasta convertirlo en el socio fundador de la Peña Azulgrana Tampico Madero de Tamaulipas (México), reconocida por el club catalán en julio de 2025.

Cada día, sin excepción, algo o alguien recuerda que el Barça es ‘més que un club’ y su influencia trasciende los terrenos de juego y traspasa fronteras. A principios de febrero de 2026, dos décadas después de disfrutar a 10.000 kilómetros de distancia de la victoria del equipo de Frank Rijkaard contra el Arsenal en el Stade de France de París, Germán Ruiz manifestó su sentimiento culé de un modo muy peculiar: celebró su boda con Yoselin vestido con la camiseta blaugrana para homenajear a Lamine Yamal.

“Soy culé desde pequeño. Para mí, el Barça es más que un equipo de fútbol o una afición. Es un estilo de vida”, explica a SPORT Germán, que entró en la pista de baile en la fiesta de su boda con el himno de la Champions para dar comienzo a una celebración en la que la mayoría de presentes se quitaron los trajes para ponerse la camiseta del Barça al revés, con el ‘10’ (o el ‘19’) de Lamine Yamal en la parte frontal, y adornaron sus ‘outfits’ con dos gafas de sol y una medalla, tal como lució Rocafonda tras la consecución de la última Supercopa ante el Real Madrid.

Un 'sí' vestido de blaugrana en México / Germán Ruiz

“Me gustó mucho ese estilo. Fue una celebración muy característica y, además, Lamine tiene una gran influencia en el equipo”, justifica el fiel seguidor mexicano, que sueña con poder acudir a un partido importante al Spotify Camp Nou “y conocer a los jugadores”. “Me encantaría ver cómo se vive todo desde dentro. La planificación, quizás también un entrenamiento, estar en la Grada d’Animació... Vivir todo eso en primera persona”, fantasea.

La fiesta azulgrana en el corazón de México del pasado 5 de febrero ‘empezó’ con Ronaldinho hace 20 años. El brasileño siempre será una de las figuras más relevantes de la historia del Barça por episodios como este. Si Johan Cruyff transformó al club y le explicó (entre muchas otras cuestiones) cómo ganar, ‘Ronnie’ le enseñó disfrutar y bailar. “Era un jugador al que podías poner los defensores que querías delante y los superaba. Lamine es muy parecido. Tiene pase, definición y magia. Quizás le falta todavía un poco el lanzamiento de faltas, pero seguro que lo irá mejorando poco a poco”, remata Germán.