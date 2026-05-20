Deco se mete a restaurador: abre en Barcelona Boali, cadena campeona de la comida saludable en Brasil

Desde que fue nombrado director deportivo del Barça por Joan Laporta, Deco ha conseguido un difícil consenso a su alrededor: todo el mundo coincide en que ha sabido fichar a jugadores con los que confeccionar una plantilla competitiva pese a la mala situación económica del club. Ahora suma una nueva apuesta en la capital catalana, pero no futbolística sino gastronómica: se ha convertido en socio de la cadena de restaurantes saludables Boali en España y Portugal. Este 20 de mayo ha inaugurado el primero en nuestro país: está en Barcelona. Y el exjugador, doble campeón de la Champions (2004 con el Oporto y 2006 con el Barça) está convencido de que va a triunfar en el terreno gastro tanto como en el mundo del balompié.

Boali Via Augusta, 47. Barcelona Tf.: 690.142.357 boali.es Precio medio (sin bebidas): 20-25 €

Boali, la mayor red de alimentación 'healthy' de Brasil, fue creada en Sao Paulo en 2015 por Rodrigo Barros, triatleta y exatleta, que también ha fundado la marca Mana Poke. En total, en su país cuenta con 160 locales que reparten decenas de miles de comidas al mes, y ahora quiere comerse el mundo; en la península ibérica, de la mano de Deco.

Ha empezado en Estados Unidos (Miami) y Portugal (ahora hay dos locales en Lisboa, pero serán cinco en el país luso antes de acabar el año), y acaba de llegar a España (en septiembre inaugurará espacio en Diagonal Mar y tendrá tres más en los próximos 12 meses).

La barra del restaurante Boali. / Manu Mitru

El exfutbolista entró en el negocio en abril de 2025 como franquiciado en Arena Deco Beach, unas instalaciones deportivas ubicadas en Indaiatuba, en el estado de São Paulo, donde se forman jóvenes talentos en disciplinas practicadas sobre arena, como el tenis playa o el vóley playa. Al director deportivo del Barça le gustó tanto el proyecto que aceptó la propuesta de su amigo de convertirse en socio en su aterrizaje en Europa. "La cosa fue muy bien en Portugal, así que pensamos en España".

"Me gusta porque, además de ser saludable, tiene sabor, es bueno. En casa comemos mucho sus platos porque tienen un poco de todo: pasta, arroz, carne... Creo que es un concepto que va a crecer mucho aquí", señala. Tanto le gusta, tan convencido está de las bondades de la oferta de Boali que no descarta llevarse algún día a la plantilla azulgrana al restaurante. "Los jugadores comen muy bien porque su dieta es muy buena, pero un día seguro que los traigo aquí", sonríe.

Deco, en la entrada del restaurante Boali que ha inaugurado este miércoles 20 de mayo en la Via Augusta de Barcelona. / Manu Mitru

¿Qué podrían zampar los campeones de Liga? Pues podrían pedir lo mismo que en Río de Janeiro, Lisboa o Miami porque en la carta del Boali de Barcelona se encuentran los platos que han consagrado la cadena en Brasil; al fin y al cabo, se trata de una firma global que ofrece lo mismo en cualquier rincón del planeta, y siempre en raciones generosas. "Uno de los secretos de nuestro éxito es que somos muy eficientes a nivel de operaciones (proveedores, distribución...) y eso nos permite trabajar a gran escala", explica Barros.

Los 'bowls' Koran y Aloha (izquierda) y el 'wrap' Spicy Chicken del restaurante Boali. / Manu Mitru

Podrían elegir entre ensaladas hechas a medida en función de los ingredientes que escogieran, o apostar por alguna ya hecha, como la popular Hoy Empiezo (tiras de pollo, 'mezclum' de ensalada, cebolla roja, zanahoria rallada, huevo, ricota, bayas de 'goji', salsa de mostaza y miel).

Podrían decidirse por los 'wraps'. Por ejemplo, por el más vendido en Brasil, llamado Spicy Chicken: lleva tiras de pollo, tomate cherry, huevo duro, lechuga, parmesano, picatostes, salsa César y la picante salsa Valentina.

Podrían probar los 'bowls' que tanto gustan en Portugal y que se presentan en platos hondos en vez de cuencos: destacan el Aloha, con dados de salmón ahumado, arroz jazmín, 'kimchi', queso Philadelphia, 'edamame', semillas de sésamo, 'chips' vegetales y salsa 'poke', y el Korean, con cerdo aliñado con salsa barbacoa, arroz integral, 'mézclum' de ensalada, huevo, queso halloumi, zanahoria rallada, 'kimcni,' salsa César y salsa Valentina.

Noticias relacionadas

Y todo ello, maridado con batidos proteicos, 'smoothies' y zumos. Porque Boali es el campeón de la comida saludable en Brasil que quiere ganarse a la fans gastro de España.