Los blaugrana por Europa que se la juegan en Champions

Hasta 12 futbolistas que son aún propiedad del Barça o lo fueron entran en acción en esta tercera jornada de la fase de grupos Los que más contra las cuerdas están, el Sevilla de Rakitic, el Chelsea de Aubameyang o el Leipzig de un Dani Olmo que sigue lesionado

Hay un porrón de jugadores con pasado en el FC Barcelona desperdigados por el mundo del fútbol. No es ninguna sorpresa. Pero quizás no somos conscientes de todos los que se encuentran disputando la misma competición actualmente que su exequipo, la Champions. Hasta 15, si no andamos errados de números. Alguno de ellos, como Griezmann, Dest o Trincao, de hecho, técnicamente aún son propiedad azulgrana.

Vamos a echar un vistazo a esta Jornada 3 de la máxima competición continental y a todo lo que tienen en juego. Hay algunos que, a pesar de encontrarnos aún en la primera vuelta de esta fase de grupos, están muy necesitados. Es el caso del RB Leipzig de Dani Olmo. El de Terrassa, que sigue lesionado de la rodilla (aún se espera que esté KO un par de semanas), es la estrella del cuadro germano. Con el casillero de puntos a cero, el conjunto de 'Red Bull' está obligado a ganar en casa esta noche al Celtic.

Otro que está contra las cuerdas es el Sevilla de Ivan Rakitic. El croata, que alterna titularidades y suplencias este curso, suma apenas un punto de seis posibles. En plena crisis deportiva e institucional, el equipo hispalense recibe este miércoles al Dortmund con la 'guillotina' preparada sobre la cabeza de Lopetegui. Un Dortmund en el que no estará el lesionado Mateu Morey.

CHELSEA-MILAN CON SABOR AZULGRANA

Tampoco el Chelsea de Pierre-Emerick Aubameyang y Cucurella ha comenzado con buen pie la Champions. Un punto sobre seis posibles. El delantero gabonés viene de marcar su primer gol como 'blue', mientras que 'Cucu' está participando mucho. El conjunto 'blue' tiene un difícil compromiso el miércoles en Stamford Bridge ante el Milan de otro azulgrana, Sergiño Dest. El norteamericano está entrando casi siempre desde el banquillo. Veremos si Pioli le da la alternativa al jugador cedido por el Barça por primera vez en Liga de Campeones. En el cuadro lombardo no estará otro 'ex', como Ibrahimovic.

Más azulgranas. Antoine Griezmann. El galo se desplaza con su Atlético de Madrid (3/6) al feudo de una de las revelaciones hasta ahora, el Brujas. El equipo, sí, de otro exjugador del Barça que lo está 'petando': Ferran Jutglà. Siete goles ya para el de Vilatorta.

ONANA, A AMARGAR LA NOCHE AL BARÇA

Ante el Barça estará bajo palos, como titular, André Onana. Formado en La Masia, intentará aguar la fiesta a su exequipo. Este miércoles será el turno también de Emerson Royal, que ha sido noticia las últimas horas por haber adquirido por un millón de euros una cámara hiperbárica para mejorar su rendimiento. En este primer día de acción de la Jornada 3 tendremos a Francisco Trincao y a su Sporting, líder del Grupo D con seis puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra.

El miércoles será el turno del PSG de Neymar y Messi, que se desplaza a Da Luz para jugar con el Benfica. Ambos equipos empatan en lo más alto del Grupo H con seis puntos. También el miércoles jugará el City de Sergio Gómez. El lateral zurdo viene de ser titular en el derbi contra el United y de dar una asistencia a Haaland.