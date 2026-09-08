¡Frenazo a Bisiwu!

El Barça se ha entrenado este martes antes de medirse mañana al Feyenoord y lo ha hecho sin novedades. Flick ha contado con los mismos jugadores que el lunes y dos de los protagonistas han sido Eric Garcia y Jesse Bisiwu.

El central ha vuelto a ejercitarse con una llamativa máscara, la misma que ya lució durante varias semanas la temporada pasada después de fracturarse la nariz. El percance se repitió el domingo ante el Valencia, tras un golpe involuntario con Rodri.

La nueva fractura no le impedirá seguir compitiendo, pero Eric arrastra una sanción en la Champions y no estará disponible este miércoles (18:45 horas). Su lugar en el lateral derecho lo ocupará Koundé, que esta temporada parte como suplente.

Bisiwu, por su parte, ha completado su segundo entrenamiento consecutivo después de recuperarse del golpe en el tobillo que sufrió ante el Sabadell y que le obligó a parar durante unos días. La principal novedad es que ya tiene vía libre para competir con el primer equipo, también en la Champions, aunque por el momento, deberá esperar.

El belga estaba pendiente de solucionar unos problemas burocráticos que le habían impedido debutar en partido oficial. Mientras esperaba, ya había dejado algunas pinceladas: marcó un gran gol en el amistoso ante el Reus con el filial y también participó en la Copa Catalunya frente al Sabadell. Con el primer equipo, además, ya sabe lo que es marcar a las órdenes de Flick. Fue en pretemporada, cuando firmó un doblete ante el Basilea.

En la Lista A de la Champions

En la Champions, Bisiwu forma parte de la Lista A del Barça para la competición y, una vez resueltos los trámites, está habilitado para debutar. Flick deberá decidir ahora si le incluye en la convocatoria ante el Feyenoord. El técnico solo puede citar a 23 jugadores y tiene 24 disponibles, por lo que deberá realizar un descarte.

Todo apunta a que la decisión estará entre Bisiwu y Fariñas, que fue el último jugador en quedarse fuera de la convocatoria ante el Valencia.

Flick resolvió la duda en su rueda de prensa: "Bisiwu no estará en la lista para jugar ante el Feyenoord", advirtió el alemán. "De momento, Bisiwu entrenará con nosotros, pero jugará con el filial".

Flick también aseguró que más adelante, el belga "tendrá oportunidades más adelante"

Sesión con retraso y calor

La sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva arrancó este martes con cierto retraso. Hansi Flick saltó al césped del Tito Vilanova 35 minutos más tarde de lo previsto y departió durante unos minutos con su ayudante, Arnau Blanco.

Antes de saltar al terreno de juego, la plantilla completó una sesión de gimnasio y trabajo de vídeo. Posteriormente, los jugadores se dirigieron al césped para realizar el entrenamiento, marcado también por las altas temperaturas y el reparto de aguas.

Flick afronta el estreno europeo con varias bajas. Eric García no podrá jugar ante el Feyenoord por sanción, mientras que Frenkie de Jong y Roony Bardghji se perderán el encuentro por lesión.

El conjunto azulgrana debutará este miércoles en la máxima competición continental con el objetivo de arrancar con buen pie una Champions en la que aspira a llegar hasta el final.