Bisiwu, la sorpresa del entrenamiento del filial

El papel de Jesse Bisiwu esta temporada en el Barça sigue siendo una incógnita. El extremo belga completó la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick y llegó a participar en los primeros amistosos del verano con el primer equipo, pero en los últimos días ha participado en dos entrenamientos del Barça Atlètic. A la espera de que el club resuelva un asunto burocrático que, de momento, le impide competir oficialmente, Bisiwu continúa a caballo entre los dos equipos.

Este martes no ha participado en el entrenamiento del primer equipo, después de que sí lo hiciera el lunes, y habrá que ver si este cambio responde al amistoso que el Barça Atlètic tiene programado para este miércoles ante el Reus, a las 19.00 horas, en el Johan Cruyff.

Bisiwu ya ha disputado tres amistosos con el primer equipo durante esta pretemporada, aunque ha contado con muy pocos minutos. Por eso, la posibilidad de que vuelva a ponerse a las órdenes de Juliano Belletti puede ser una vía para que el jugador siga acumulando ritmo mientras se resuelve su situación.

¡Bisiwu y su espectacular latigazo dejaron el cuarto para el Barça! / TV3

Sin rodaje

Hay que tener en cuenta, además, que Bisiwu llega al Barça después de una temporada con poca continuidad en el filial del Brujas. El extremo se vio penalizado por su situación contractual después de decidir no renovar con el club belga, una circunstancia que redujo considerablemente su participación durante el curso. Su falta de minutos es, por tanto, uno de los aspectos que el Barça también debe tener en cuenta en su adaptación.

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En este contexto, todo apunta a que la sesión de este martes con el filial puede tener un objetivo muy concreto: que Bisiwu tenga minutos este miércoles ante el Reus y pueda seguir ganando ritmo competitivo. Mientras el Barça termina de resolver los trámites que condicionan su inscripción, el extremo sigue alternando dinámicas y esperando una definición sobre cuál será su equipo de referencia esta temporada.