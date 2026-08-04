Bisiwu ya posa con Laporta y completa su puesta de largo como jugador del Barça

Jesse Bisiwu ya ha completado todos los pasos de su aterrizaje en el FC Barcelona. Después de incorporarse el pasado viernes a la concentración del primer equipo en Inglaterra y entrenarse durante el fin de semana bajo las órdenes de Hansi Flick, el extremo ha protagonizado este martes el tradicional acto de firma de su contrato junto al presidente Joan Laporta en las oficinas del club. El futbolista, procedente del Brujas, tendrá contrato hasta 2031 tras pagar el Barça 8,5 millones por su traspaso.

Bisiwu regresó el lunes a Barcelona junto al resto de la expedición blaugrana tras concluir el stage de pretemporada en St. George's Park. Apenas un día después ha rubricado oficialmente su vinculación con el club en un acto que también ha supuesto la primera aparición pública de Joan Laporta tras recuperarse de la arritmia que le obligó a reducir su agenda durante los últimos días y que precisamente le impidió viajar con el equipo a las islas británicas.

La presencia de Bisiwu en la gira inglesa permitió a Flick conocer de primera mano a uno de los futbolistas con mayor proyección que ha incorporado el club este verano. El atacante, que llegó a tiempo para ejercitarse con el grupo durante las últimas sesiones del stage, dejó una buena impresión tanto por su integración en el vestuario como por su actitud en los entrenamientos. Incluso atendió a los medios desplazados, donde explicó que había hablado con Flick y que estaba dispuesto a asumir cualquier papel que el técnico alemán le asignara.

Aunque tendrá ficha del Barça Atlètic, el plan del club pasa por mantenerlo en dinámica habitual del primer equipo. La dirección deportiva considera que su velocidad, desborde y capacidad para jugar en cualquiera de las posiciones del ataque pueden convertirle en un recurso interesante para Flick durante la temporada, además de seguir completando su formación junto a la élite.

Tras completar este último trámite institucional, Bisiwu disfrutará ahora del descanso concedido por el cuerpo técnico. La plantilla dispone de dos días libres después del regreso desde Inglaterra y el extremo volverá al trabajo el jueves junto al resto de sus compañeros para reanudar la preparación de una temporada en la que intentará abrirse camino entre los mayores sin perder de vista su crecimiento en el filial.