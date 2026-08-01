Bisiwu no pierde el tiempo y ya entrena con el Barça: "Estoy aquí para darlo todo"

El Barça no perdió el tiempo tras el empate (2-2) frente al Birmingham City y la posterior derrota en la tanda de penaltis en el primer amistoso de la pretemporada. La plantilla blaugrana regresó este sábado al trabajo en las instalaciones de St. George's Park con una sesión de recuperación para los futbolistas que acumularon más minutos en St. Andrew's y un entrenamiento de mayor intensidad para aquellos que tuvieron menos protagonismo o directamente no participaron en el encuentro.

Como es habitual en este tipo de sesiones posteriores a un partido, Hansi Flick dividió al grupo en función de la carga física. Los titulares y jugadores con más minutos realizaron trabajo regenerativo, mientras que futbolistas como Fermín López, Raphinha, Balde o Ronald Araujo, que no disputaron ningún minuto ante el Birmingham, completaron una sesión más exigente junto al resto de integrantes con menor participación.

Bisiwu, el nombre del día

Sin embargo, todas las miradas se centraron en un nombre propio: Bisiwu. El extremo belga vivió este sábado su primer entrenamiento como futbolista del FC Barcelona después de una jornada frenética que culminó con su incorporación definitiva al club.

El atacante pasó este viernes por la mañana el reconocimiento médico en Barcelona y firmó su contrato como nuevo jugador blaugrana. La oficialidad llegó apenas unos minutos antes del inicio del amistoso del primer equipo frente al Birmingham City y, una vez completados todos los trámites, puso rumbo a Inglaterra para incorporarse de inmediato a la concentración del equipo.

Bisiwu llegó durante la noche a St. George's Park, donde fue recibido por sus nuevos compañeros y por el cuerpo técnico tras el partido. Apenas unas horas después ya se ejercitó con total normalidad bajo las órdenes de Hansi Flick, participando en los rondos y en los primeros ejercicios junto a algunos de los pesos pesados del vestuario.

Las imágenes difundidas por el club mostraron a un futbolista sonriente y completamente integrado desde el primer momento. Compartió ejercicios con los pesos pesados del grupo en este stage, en una primera toma de contacto que sirvió para romper el hielo antes de comenzar una nueva etapa en el fútbol español.

Aunque el plan es que Bisiwu tenga ficha del Barça Atlètic, la idea del club pasa por que trabaje de forma habitual con el primer equipo. La dirección deportiva y Hansi Flick consideran que su evolución puede acelerarse entrenando al máximo nivel y, por ello, formará parte de la dinámica diaria del conjunto blaugrana siempre que el calendario y las necesidades del filial lo permitan. El técnico alemán también podrá recurrir a él cuando considere necesario reforzar la plantilla o cubrir cualquier baja durante la temporada.

Bisiwu, en su primer rondo con los jugadores del primer equipo / FCB

"Estoy aquí para darlo todo"

Bisiwu, que tuvo su primera toma de contacto con los medios desplazados a Inglaterra en una presentación oficiosa tras el entrenamiento, no ocultó su felicidad por haber dado el salto al Barça: "Las sensaciones son muy buenas. Me han recibido muy bien. Es como una gran familia y tanto los compañeros como los entrenadores me han dado una gran bienvenida", aseguró el extremo.

Bisiwu confirmó que ya tuvo su primera conversación con Hansi Flick. El técnico alemán le trasladó qué espera de él y el futbolista fue contundente: "Voy a hacer todo lo que él quiera que haga. Cuando me necesite, trabajaré duro y estaré ahí". Sobre el papel que espera desempeñar esta temporada y si estará o no en dinámica de primer equipo, evitó ponerse objetivos concretos: "Para mí es muy sencillo. Solo se trata de trabajar duro y estar donde el entrenador me necesite".

El belga también dejó claro cuáles han sido sus grandes referentes. Confesó que Neymar ha sido "su jugador favorito desde pequeño" y explicó que fue precisamente el brasileño quien le enamoró del fútbol. "Me encanta su forma de jugar, cómo disfruta con el balón. Esa es la razón por la que empecé a jugar", afirmó, además de describirse como un jugador que "disfruta jugando al fútbol. Me gusta tener el balón en los pies y encarar en el uno contra uno".

En la plantilla actual, el extremo al que más sigue es Raphinha, con quien ya ha podido intercambiar sus primeras palabras en el stage de Inglaterra. "Es un jugador muy, muy bueno y otro futbolista en el que me fijo", señaló, antes de reconocer también su admiración por Lamine Yamal: "Es un jugador muy especial. Todos conocemos sus cualidades".

Bisiwu conoció el interés del Barça durante el Mundial sub-20, cuando el club contactó con su entorno. El extremo destacó que uno de los aspectos que más le sedujo del proyecto blaugrana fue la confianza que el club deposita en los jóvenes. "Todos sabéis que el Barcelona apuesta por los jugadores jóvenes. Estoy aquí para ser el siguiente en trabajar con el Barça y darlo todo", concluyó.