Bisiwu pide paso a Flick tras una actuación que recordó a Dembélé

Bastaron dos minutos sobre el césped para que Bisiwu cambiara por completo su imagen en esta pretemporada. El joven extremo del Barça fue uno de los grandes protagonistas de la victoria ante el Basilea gracias a un doblete exprés que dejó muestras de su enorme potencial. Si en Udine, durante el triangular, se le vio todavía incómodo y necesitado de adaptación, en Suiza apareció su mejor versión.

El primer gol fue la mejor carta de presentación posible. Bisiwu recibió un magnífico pase entre líneas de Dani Olmo y, en un solo movimiento, controló, se giró y se perfiló para sacar un disparo teledirigido a la escuadra. Una acción de muchísima calidad técnica que levantó a los aficionados de sus asientos y que resume perfectamente el tipo de futbolista que el Barça ha incorporado este verano. No necesitó varios toques para pensar la jugada. Control, giro y disparo. Todo a una velocidad endiablada.

El segundo llegó apenas unos instantes despuéss, aprovechando un pase de la muerte de Lamine Yamal. Dos goles en apenas dos minutos que han hecho que el delantero pida paso en el equipo de Hansi Flick.

El Barça apostó fuerte por Bisiwu pese a su juventud. El club azulgrana pagó 8,5 millones de euros al Brujas para hacerse con los servicios de un extremo de apenas 18 años y se adelantó a varios de los grandes clubes europeos que también seguían de cerca su evolución.

¿El nuevo Dembélé?

Su actuación tampoco pasó desapercibida en las redes sociales. Los aficionados azulgranas comenzaron rápidamente a señalar algunas similitudes entre Bisiwu y Ousmane Dembélé, especialmente por sus movimientos sobre el terreno de juego. Su capacidad para cambiar de dirección y su manera de correr han despertado comparaciones con el extremo francés.

Acto de firma de contrato de Bisiwu junto al presidente Joan Laporta / FC BARCELONA/ Germán Parga

Evidentemente, todavía es pronto para establecer paralelismos deportivos con un futbolista que es el actual Balón de Oro, pero hay movimientos de Bisiwu que recuerdan a aquel Dembélé eléctrico que llegó muy jóven al Camp Nou.

Y el Barça sabe que este tipo de apuestas pueden tener un enorme valor. El ejemplo más reciente es el de Roony Bardghji. El club azulgrana cerró el fichaje del sueco por poco más de dos millones de euros. Su lesión frenó una gran venta y, de no haberse producido, todo apunta a que su valor de mercado podría haber crecido considerablemente.

¿Primer equipo o filial?

Su doblete en Basilea vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes incógnitas de la temporada: ¿pasará más tiempo con el primer equipo o con el filial?

De momento, el protocolo del club está siendo prácticamente el mismo que con cualquier futbolista del conjunto de Hansi Flick. Primero llegó la exposición mediática cuando se hizo oficial su fichaje y, posteriormente, Bisiwu apareció incluido en la plantilla del primer equipo en la web oficial del Barça.

La decisión definitiva dependerá de cómo evolucione durante las próximas semanas y de las necesidades de Flick. Pero actuaciones como la de Basilea pueden cambiar los planes. En Udine pasó algo más desapercibido. En Basilea necesitó dos minutos para marcar dos goles. Bisiwu ya ha presentado sus credenciales.