Bisiwu, la perla que 'espiará' el Barça en la Final Four de la Youth League

Más aún tras el KO en Champions, el Barça planifica a conciencia la próxima temporada y Deco y su equipo se centran en captar talento de presente y futuro. Los objetivos a corto plazo, para rendimiento inmediato en primer equipo, son un 9 y un central. Con Bastoni y Julián Álvarez en la pole position, aunque son operaciones complicadas y hay alternativas en la recámara.

Pero también se pica piedra para aportar talento para el horizonte a medio plazo. Como ya se hizo este pasado mercado de invierno con Patricio Pacífico, Onstein, Hamza o Ajay Tavares, la política pasa por seguir aportando jugadores con proyección.

Un jugador diferencial

Ya contamos en Sport hace unas semanas que una de las perlas en el radar es Jesse Bisiwu. Este extremo belga de origen ghanés apunta muy alto y juega en el Brujas. Por ahora, ha rechazado las ofertas de renovación y su contrato expira en 2027. Este fin de semana jugará en Lausana (Suiza) la Final Four de la Youth League con el cuadro belga. Y allí estarán emisarios del Barça para 'espiarlo' en vivo y seguir acercando posturas para poder firmarlo este verano.

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas / Brujas

Es una prioridad y Deco ya ha viajado incluso a Bélgica para reunirse con su entorno. Veremos si tiene relevancia en el torneo, puesto que la entidad flamenca lo tiene medio 'defenestrado' y está jugando poco por no aceptar la renovación de su contrato, una política habitual en los clubes en estos casos.

Perfil explosivo

"Jesse es un joven y prometedor extremo formado en el Club Brugge y que actualmente está adquiriendo experiencia en el Club NXT (filial). Su perfil refleja el de un atacante de banda moderno, ideal para el fútbol de posesión", explicaba hace unas semanas a Sport el 'scout' ghanés Vinyl Tong, que conoce bien al extremo. Añade que "es de nacionalidad belga con raíces ghanesas y destaca por su explosividad, control preciso y confianza en el uno contra uno, especialmente cuando juega desde la banda izquierda y penetra hacia el interior con su pierna derecha, más potente".

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Doblete brillante de Jesse Bisiwu en la UEFA Youth League / UEFA

Hay otros grandes interesados en Bisiwu, tanto de la Premier como del futbol alemán, aunque el Barça está bien posicionado. Veremos si se puede avanzar estos días y dejarlo atado.