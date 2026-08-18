Bisiwu, el 'hermano' de Lamine que ilusiona al Barça: "Puede encajar muy bien"

Jesse Bisiwu se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la pretemporada del Barça. El joven extremo belga, de 18 años, marcó dos goles ante el Basilea y volvió a dejar muestras del talento que convenció al club blaugrana para apostar por él. Su irrupción está generando expectación y también elogios entre quienes siguieron de cerca su evolución antes de dar el salto al fútbol profesional.

En declaraciones recogidas por AS, Devy Rigaux, exdirector deportivo del Brujas y una de las personas que mejor conoce al futbolista, ha puesto el foco en la relación que puede establecer con Lamine Yamal. A su juicio, los dos jóvenes comparten una generación y una personalidad que pueden favorecer su adaptación al vestuario. "Creo que puede ser su gran hermano en el Barça. Pertenecen a esa generación TikTok y Bisiwu tiene ese factor 'X', es un chico con carisma; creo que puede encajar bien en el Barcelona", explica Rigaux.

Bisiwu celebró su primer tanto como culé / Gorka Urresola

Rigaux recuerda que el Barça no fue el único club interesado en Bisiwu, aunque sí el que mostró una mayor determinación para hacerse con sus servicios. "Otros equipos lo quisieron, pero ninguno tanto como el Barça; veía en Bisiwu una calidad absoluta; uno de esos extremos que antes frecuentaba tanto, por ejemplo, el Ajax", señala.

El exresponsable del Brujas considera que el futbolista todavía tiene mucho margen de crecimiento, pero destaca especialmente su personalidad. "Es un chico muy tranquilo, con muchos hermanitos y hermanitas, que tiene confianza en él pero no tiene arrogancia", apunta. Y también resalta su carácter dentro del vestuario: "Se hace querer en el vestuario porque es cariñoso; todavía un niño que puede dejarse las espinilleras en casa...".

Rigaux no ve una cesión inmediata

La gran incógnita ahora es qué papel tendrá Bisiwu en el primer equipo. La competencia en las bandas es elevada, con nombres como Lamine, Raphinha, Gordon o Adeyemi, pero Rigaux cree que el Barça quiere comprobar primero cómo responde el joven en el día a día.

"Creo que el Barça quiere ver cómo se desarrolla este año entrenándose con ellos, a nivel atleta y a nivel humano. Tal vez el segundo año sea el importante para tomar una decisión", explica.

Bisiwu, en su debut con el Barça / Dani Barbeito / SPO

Sus dos goles ante el Basilea han reforzado esa idea. Rigaux no se mostró sorprendido por su capacidad para generar peligro y también destacó una de sus principales virtudes: "Además de rápido, sabe asociarse muy bien cuando su equipo tiene la posesión".

El mensaje de Kompany

A pesar del ruido generado por su irrupción, Rigaux pide calma. El joven belga apenas está comenzando su carrera profesional y tendrá que gestionar ahora unas expectativas que han crecido después de su actuación en Suiza. Por eso recupera una frase de Vincent Kompany: "Don't believe the hype, don't believe the drama" (No te creas el 'bombo' publicitario, no te creas el drama).

Y concluye con un mensaje dirigido al propio jugador: "Jesse tiene que ir haciendo su camino. Es un chico que sabe lo que quiere, bastante centrado para su edad y lo que son estos tiempos".

El Barça ya ha visto el talento de Bisiwu. Ahora queda por comprobar si esa conexión que Rigaux ve con Lamine Yamal puede convertirse también en una sociedad sobre el terreno de juego.