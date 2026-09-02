Bisiwu, gran atractivo para la Copa Catalunya

La Copa Catalunya, cuya final se juega este miércoles en la Nova Creu Alta (20.30 h.), cuenta con un aliciente añadido como es la presencia del joven Jesse Bisiwu. El belga, de 18 años, ya mostró destellos en la pretemporada tanto con el primer equipo como en el Barça Atlètic.

Ante el Basilea anotó un doblete con la plantilla principal, mientras que contra el Reus anotó un gol de bandera con el que será su equipo en la Segunda Federación. El conjunto de Juliano Belletti debuta este domingo contra el Náxara.

Bisiwu debe ser un puntal del segundo equipo barcelonista. No ha participado en las primeras convocatorias del primer equipo por un problema burocrático que impidió su inscripción. De todos modos, el belga lo tenía difícil para jugar y Hansi Flick cree conveniente que es mejor que se ruede con el filial, aunque estará a caballo con los entrenamientos de la primera plantilla.

Flick no perderá de vista a un futbolista por el que el Barça pagó 8 millones de euros y es una clara apuesta de futuro. Su juego por la banda aporta desequilibrio, además de una fina definición. El futbolista fue seguido desde hace tiempo en el Brujas y la dirección deportiva decidió apostar fuerte por él viendo su potencial y virtudes muy difíciles de encontrar en el fútbol actual.

Bisiwu tendrá esta noche una auténtica prueba de fuego frente a un CE Sabadell que acaba de subir a la Liga Hypermotion y que ha arrancado con muy bien. Ha sumado ya cinco puntos de nueve posibles, manteniendo su portería a cero, con dos meritorios empates a domiciio ante el Sportgin y Castellón, así como derrotar a un aspirante al ascenso como es el Almería.

El Sabadell jugará la final en la Nova Creu Alta, su auténtico fortín, por lo que los de Belletti deberán emplearse a fondo para intentar ganar a un equipo de dos categorías superiores. Aunque también se espera que el técnico Ferran Costa haga rotaciones, el conjunto arlequinado presentará un bloque plenamente competitivo para lograr el título en casa.