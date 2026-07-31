Bisiwu firma hoy con el Barça

Jesse Bisiwu firmó este viernes su contrato con el FC Barcelona. El extremo belga, que ya ha pasado la revisión médica en Barcelona, estba citado a las 12.30 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y se compromete con el club blaugrana para las próximas cinco temporadas en una operación que podría hacerse oficial este próximo fin de semana después de que Joan Laporta haya recibido ya el alta hospitalaria y el presidente pueda firmar los documentos sin problemas desde su domicilio digitalmente.

Tras unas negociaciones largas y complejas, el Barça alcanzó un acuerdo total con el Brujas para el traspaso del extremo por una cantidad de 8,5 millones de euros, tal como informó Fabrizio Romano. El club belga se reservó el 20% de una futura venta del futbolista.

La operación, liderada por Joao Amaral junto al director deportivo Deco, no ha sido sencilla. La secretaría técnica seguía muy de cerca los pasos de Bisiwu desde finales de 2025, catalogado en los informes internos como uno de los extremos con mayor proyección en el panorama continental. El proceso requirió desplazamientos a Bélgica para pactar primero las condiciones contractuales con el entorno del jugador, antes de iniciar el pulso formal con su club de origen.

Posible viaje a Inglaterra

En principio, el Barça está intentando que Bisiwu se incorpore al 'stage' de pretemporada que el primer equipo del Barça está realizando en St. George's Park este mismo viernes. En el caso de que se pudiera concretar el vuelo, la idea es que viaje en compañía del director deportivo Deco. Tal como avanzamos en SPORT, la intención inicial del club es que el atacante debute en el triangular de Udine el próximo 8 de agosto, aunque esto dependerá de cuándo pueda empezar a ejercitarse a las órdenes de Hansi Flick.

La hoja de ruta diseñada para Jesse contempla que esté en dinámica habitual del primer equipo, alternando con el filial para asegurar minutos de competición. A partir de ahí, Flick asumirá el mando técnico de la situación. El entrenador alemán quiere evaluar en primera persona al futbolista durante los entrenamientos antes de tomar una postura definitiva. Aunque todos los escenarios permanecen abiertos, la opción más factible a día de hoy es que sume minutos de rodaje a las órdenes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic.