Bisiwu despega en el campo y se aclimata en Barcelona con su entorno

Las operaciones a medio y largo plazo requieren tiempo, constancia y una diplomacia minuciosa en los despachos. En el Barça lo saben bien tras haber cerrado la incorporación de Jesse Bisiwu, una de las grandes apuestas de la dirección deportiva en este mercado estival.

Bisiwu se estrenó con el Barça Atlètic / Valentí Enrich

El atacante belga, de la generación de 2008 y recién entrado en la mayoría de edad, aterrizó en la Ciudad Condal procedente del Brujas tras un desembolso superior a los 8 millones de euros. Una cifra respetable que refleja el convencimiento total del club en su potencial, pero que no cuenta toda la historia.

Fichaje a fuego lento

El fichaje requirió un despliegue de recursos humanos importante por parte del área del fútbol encabezada por Deco y João Amaral. Desde finales de 2025 se sucedieron las expediciones a Bélgica para picar piedra, mantener reuniones con el entorno del futbolista y torcer el brazo de un Brujas impenetrable de entrada.

Los belgas rechazaron una primera propuesta formal, pero la insistencia culé, sumada a una cumbre clave en Nyon aprovechando la Final Four de la Youth League y al hecho de que el jugador acababa contrato en 2027 con riesgo de irse gratis, acabó desbloqueando la negociación.

Jesse Bisiwu, con la camiseta del Brujas / Brujas

No fueron meses sencillos para Jesse en su club de origen. Su negativa a renovar le relegó al banquillo, privándole del ritmo competitivo ideal para su edad. Por ello, la pretemporada ha tenido un objetivo prioritario: recuperar sensaciones, fondo físico y minutos de juego. El Barça diseñó un plan a medida que pasa por estar plenamente integrado en la dinámica del primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick, pero contando con ficha del Barça Atlètic. Esta vía permite al delantero ir sumando minutos en el filial, una alternativa que conviene a todas las partes para acumular el rodaje que tanto necesita y que su entorno ha comprendido y respaldado al 100%.

Gotas de su inmenso talento

En los terrenos de juego, Bisiwu ya ha dejado muestras del talento que atesora. Tuvo una aparición brillante en el test amistoso con el primer equipo en Basilea, firmando un doblete de mucho nivel que encendió la ilusión de la afición. Además, en su primer ensayo con el filial frente al Reus cuajó una primera parte formidable. La guinda la puso en la jugada del 1-0 tras realizar una acción de auténtico crack, demostrando agilidad, dinamismo, un manejo exquisito de ambas piernas y una gran definición de cara a puerta.

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En las oficinas existe tranquilidad absoluta con su figura, aunque actualmente se trabaja a pleno rendimiento para resolver un trámite burocrático que todavía le impide debutar en competición oficial con la primera plantilla. Tanto al futbolista como a sus allegados se les ha trasladado un mensaje de calma, recordando que es una apuesta estratégica del club, que los pasos van en la dirección correcta y que la resolución del expediente es cuestión de tiempo en un año trascendental para su progresión.

Primeras semanas en un hotel

A nivel personal, la aclimatación del belga a Barcelona avanza sin prisa pero sin pausa. Tratar con un deportista de tan solo 18 años que afronta su primera experiencia profesional lejos de su país exige cuidar cada detalle. Se descartó que el joven atacante residiera en la Masia. Las primeras semanas las ha pasado en un hotel de la ciudad a la espera de instalarse definitivamente junto a los suyos, ya que su familia se ha mudado con él a la capital catalana. Han elegido nuevo hogar cerca de la ciudad deportiva para ayudar a esa aclimatación y están en esa fase del proceso.

Bisiwu celebra su gol con Álex Campos / Valentí Enrich

Estar bien asesorado y arropado en el día a día por su círculo más cercano garantiza la estabilidad emocional idónea para que el futbolista solo tenga que preocuparse de hacer lo que mejor sabe sobre el césped y convencer a Flick de su enorme utilidad. Y que le guíen y monitoricen y pueda seguir los pasos que debe siendo todavía un adolescente.

Hay otro aspecto que, tal y como informamos en SPORT, han decidido posponer Bisiwu y los suyos. Ghana ha hecho un acercamiento las últimas semanas para tantearlo y que juegue para las 'Black Stars'. Jesse ha jugado en las categorías inferiores de la selección belga y todavía debe tomar una decisión definitiva sobre el paso a nivel absoluto. Sus padres so ghaneses y Bisiwu está muy ligado al país africano, donde suelen viajar con frecuencia. Y ha nacido y se ha criado en Bélgica. Una decisión que será madurada y tomará con calma. Ahora mismo, centrado 100% en su adaptación al Barça.