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Bisiwu debuta con el Barça

El extremo belga ha disputado 30 minutos en su primer partido con la camiseta azulgrana

Bisiwu: "Siempre soñé con jugar en un club grande como el Barcelona"

Bisiwu: "Siempre soñé con jugar en un club grande como el Barcelona"

FC Barcelona

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Mario Roldán

Mario Roldán

Jesse Bisiwu ha debutado con el FC Barcelona en el segundo partido del triangular de Udine contra el equipo local, el Udinese, en la victoria de los italianos por 1-0 con el gol de Bayo en el último instante. El extremo belga, que aterrizó en el Barça procedente del Brujas por 8,5 millones de euros, ha disputado media hora tras entrar en el minuto 15 en detrimento de Hamza Abdelkarim.

El jugador de 18 años, que se ha estrenado con el dorsal '21' del lesionado Frenkie de Jong, ha ocupado la banda izquierda en su debut. Bisiwu, que ha firmado con la disciplina azulgrana hasta 2031, ha aterrizado en Barcelona muy bien físicamente, como ha demostrado en los 30 minutos de juego en el Bluenergy Stadium.

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Jesse Bisiwu, en un entrenamiento / FC BARCELONA / SPO

El canterano del Brujas, con el que no llegó a debutar, se ha hartado de realizar desmarques a la espalda de la defensa italiana. Por su parte, en las acciones individuales ha mostrado desparpajo, pidiendo el balón en todo momento y encarando a su par, aunque sin demasiado éxito y con algún fallo en los controles, fruto de los nervios del primer día. Incluso, se ha atrevido a finalizar a puerta en la última jugada del choque.

Bisiwu, con características similares a Ousmané Dembélé, pese a que su ídolo es Neymar, no pudo participar en el primer amistoso oficial de la pretemporada azulgrana contra el Birmingham City, pues su fichaje se confirmó el mismo día del partido. Aun así, el extremo belga de origen ghanés viajó hasta Inglaterra para reunirse con sus compañeros en el 'stage' de St George's Park, donde sumó sus primeras sesiones de entrenamiento.

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Este pasado martes firmó su contrato en las oficinas del club, acompañado de sus familiares y del presidente, Joan Laporta. Dos días más tarde, el jueves, se ejercitó por primera vez en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pese a que en el primer equipo tendrá una competencia feroz, con la presencia de Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Raphinha en su misma demarcación, Hansi Flick parece confiar en él. Si no, también existe la opción de hacer la 'mili' con el Barça Atlètic en Segunda RFEF.

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