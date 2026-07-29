El Birmingham ya espera al Barça: "Tal vez eso les sorprenda"

El Barça disputará el próximo 31 de julio su segundo partido amistoso de pretemporada. Tras derrotar al Europa (4-1) hace solo unos días, los de Hansi Flick pusieron rumbo a Inglaterra, donde jugarán este viernes ante el Birmingham City. Un partido que el conjunto que milita en la segunda división inglesa espera con ansias.

Así lo ha dejado claro el español Carlos Vicente, que llegó al equipo el pasado mes de enero procedente del Alavés en un traspaso que alcanzó los 8 millones de euros. "Para la ciudad, recibir a un equipo así es algo especial para todos. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, con los mejores jugadores. Creo que va a ser algo especial para todos. He jugado contra ellos cuatro o cinco veces. Es algo muy especial, una buena situación y una gran oportunidad para demostrar de lo que somos capaces", explica en una entrevista con el club que se ha publicado en redes sociales.

Además, el extremo pone en valor el hecho de enfrentarse a un equipo de la entidad del Barcelona: "¿Qué se puede esperar de algunos de los mejores jugadores del mundo? Hay que ser sólido y esperar la oportunidad. Creo que es la mejor oportunidad para demostrarnos a nosotros y a los aficionados de lo que somos capaces".

Por último, el canterano del Real Zaragoza deja claro el factor que puede jugar a favor del equipo inglés durante el partido. "Es la última oportunidad para vernos antes de los partidos oficiales. Creo que es la mejor manera de hacerlo, contra un equipo como ese. La Championship es más física, tal vez eso les sorprenda", concluye.

Carlos Vicente, jugador del Birmingham / Birmingham City

Será un test totalmente distinto para el equipo de Hansi Flick, que servirá para que el técnico alemán continúe haciendo pruebas tácticas y analice de cerca a futbolistas de La Masia que podrían tener oportunidades a lo largo del curso.

En la última temporada, el Birmingham finalizó en 10ª posición la Championship, a la que había ascendido un curso antes. El equipo está dirigido por Chris Davies y, al margen de Carlos Vicente, también cuenta en su plantilla con viejos conocidos de la liga española como Jhon Solís, cedido en invierno por el Girona y fichado este verano a cambio de 7,5 millones de euros, o Luis Vázquez, que estuvo cedido en el Getafe la segunda mitad de la última campaña y que también ha llegado al conjunto inglés este verano mediante un traspaso de 3,5 millones de euros.