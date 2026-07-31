Birmingham City, el primer gran rival europeo del FC Barcelona

El FC Barcelona ya se encuentra en St George’s Park (Inglaterra), donde realizará un 'stage' de pretemporada entre el 27 de julio y el 3 de agosto. Durante su estancia en tierras británicas, los pupilos de Hansi Flick se enfrentarán al Birmingham City el día 31, un club de la Championship, la segunda categoría inglesa, contra el que el Barça ya se ha visto las caras cinco veces en toda su historia.

Los cinco enfrentamientos entre catalanes y 'brummies' se produjeron hace más de 60 años, en la antigua Copa de Ferias, la predecesora de la actual Europa League. El FC Barcelona, para ganar sus dos primeros títulos europeos, en 1958 y en 1960, tuvo que superar en ambas ocasiones al Birmingham City, primero en semifinales y, dos años más tarde, en la final.

Rival en los dos primeros títulos europeos del Barça

Los tres primeros precedentes tuvieron lugar en las 'semis' de la Copa de Ferias 1957/58. En el duelo de ida, los ingleses superaron por 4-3 a los azulgranas, mientras que el Barça venció por 1-0 en el encuentro de vuelta, con gol de Kubala en los compases finales.

En aquella época, los partidos no se decidían en la prórroga ni desde el punto fatídico, sino que había un choque de desempate, que se celebró 13 días después. El equipo catalán, dirigido por aquel entonces por Domingo Balmanya, se impuso por 2-1, resultado que le sirvió para avanzar a la final, en la que acabaría ganando con solvencia al London XI.

Los jugadores del FC Barcelona en la final de la Copa de Ferias 1960 contra el Birmingham City / Picasa

Dos años más tarde, ambos equipos volvieron a encontrarse, pero esta vez en la final de la Copa de Ferias 1959/60. El partido de ida, disputado en campo del Birmingham City, terminó con empate a cero, mientras que el Barça conquistó el título gracias al 4-1 de la vuelta en el Camp Nou. En total, el balance histórico es favorable al conjunto azulgrana, con tres victorias, un empate y una derrota en cinco enfrentamientos.

Seis décadas después, FC Barcelona y Birmingham City se verán las caras de nuevo el próximo 31 de julio a las 20:45 horas en el St. Andrew’s @ Knighthead Park. El equipo de Hansi Flick disputará su segundo partido de la pretemporada, tras superar por 4-1 al Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Por su parte, los ingleses continúan con su puesta a punto para preparar un nuevo año en la Championship, con la intención de mejorar la décima posición del curso pasado.