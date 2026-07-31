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FC BARCELONA
Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
Sigue el minuto a minuto del primer partido amistoso (20.45h; TV3) del stage en Inglaterra del Barça contra el Birmingham City
PREVIA BIRMINGHAM - BARÇA
De fondo, muchos cabos aún por atar en el mercado del Barça. Entre ellos, el del delantero centro. Será importante ver quién ejerce hoy en esta posición y cómo se articula el ataque azulgrana. Ya no solo con Adeyemi. Muy atentos también al partido que puedan hacer jugadores como Hamza.
La pretemporada, tiempo para reivindicarse, aunque el mercado no deja de moverse.
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¿Cuál es la alineación titular que os gustaría ver en el Birmingham - Barça?, ¿qué jugadores os suscitan más interés? Deja tus impresiones en comentarios o en las redes sociales de SPORT.
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También puesta la atención en lo que sucede fuera del campo. El enviado especial de SPORT a Inglaterra, Ferran Correas, informa de las últimas novedades de la salida de Ter Stegen al Ajax.
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El nombre que concentrará mayor atención es el de Karim Adeyemi, uno de los nuevos fichajes del Barça para la campaña 2026/2027. El extremo fue presentado hace justo una semana tras llegar desde el Borussia Dortmund por 22 millones fijos más otros siete en variables y firmó contrato con el Barça hasta el 2031.
BIRMINGHAM - BARÇA
¡Bienvenidos a la retransmisión del Birmingham - FC Barcelona! El pistoletazo de salida oficial para el conjunto de Flick después del partido de entrenamiento que jugó frente al CE Europa. Encuentro con muchos alicientes en el ‘stage’ de Inglaterra.
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