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Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo

Sigue el minuto a minuto del primer partido amistoso (20.45h; TV3) del stage en Inglaterra del Barça contra el Birmingham City

Así está el Barça a 24h del primer partido de pretemporada

Así está el Barça a 24h del primer partido de pretemporada

Así está el Barça a 24h del primer partido de pretemporada / Ferran Correas

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Denís Iglesias

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