Birmingham City - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo

PREVIA BIRMINGHAM - BARÇA

De fondo, muchos cabos aún por atar en el mercado del Barça. Entre ellos, el del delantero centro. Será importante ver quién ejerce hoy en esta posición y cómo se articula el ataque azulgrana. Ya no solo con Adeyemi. Muy atentos también al partido que puedan hacer jugadores como Hamza.

La pretemporada, tiempo para reivindicarse, aunque el mercado no deja de moverse.

Lea: Vlahovic: decisión inminente, por L. Miguelsanz.