Bild: ¡Laporta intervino en el fichaje de Gordon por el Barça!

En Alemania aún no se creen que el Barça le haya birlado en pocas horas a Anthony Gordon al Bayern cuando el equipo alemán llevaba ya varias semanas negociando con el futbolista y con el Newcastle y tenía también un principio de acuerdo con el futbolista. El club alemán se equivocó al ofertar un precio de traspaso demasiado bajo y dilató demasiado las negociaciones, lo que provocó que la entrada en tromba del Barça fuera decisiva para cerrar la operación en tan solo 48 horas. 'Bild' explica que, incluso, el presidente electo del Barça, Joan Laporta, habló telefónicamente con Gordon para dejarle claro el interés del club y que podría ser inscrito sin dificultad tras el Mundial. El técnico, Hansi Flick, también tuvo un papel importante.

En el Bayern no podían creerse las informaciones que iban surgiendo desde Barcelona y que aseguraban que Anthony Gordon estaba ya a punto de firmar por el Barça durante la tarde del miércoles. Los dirigentes del club bávaro creían que el Barça iba de farol y que se estaba filtrando esta negociación para presionar al Manchester United con el objetivo de que reabajara el precio de salida de Marcus Rashford. Cuando comprobaron que iban en serio ya era demasiado tarde.

El Bayern, según esta información, meditó realizar una nueva oferta en las últimas horas, pero cuando comprobó las cantidades que había puesto el Barça encima de la mesa, decidieron retirarse. Gordon era un fichaje deseado, pero como fondo de armario para completar un ataque de lujo ya que difícilmente iba a ser titular, con Harry Kane, Olise y Luis Díaz en la plantilla. Pese a todo, le querían por su polivalencia ofensiva y llegaron a ofertar 55 millones de euros más el portero Alexander Nübel, que es de su propiedad. No hubo acuerdo y el fichaje de Gordon acabó cayendo.

'Bild' también explica que el Barça consiguió que el traspaso de Gordon se pudiera pagar en cómodos plazos, algo que ayudó a desencallar económicamente la operación. El club inglés podría recibir más de 80 millones de euros si se cumplen todos los variables, pero a cambio ha dado facilidades al club blaugrana para llevar a cabo una de las grandes operaciones de este mercado de verano.