En Bilbao juegan al despiste con Laporte

Aymeric Laporte ha sido uno de los jugadores más destacados de la selección española que ganó el Mundial el pasado domingo. El central del Athletic ha formado una gran pareja de centrales junto al blaugrana Pau Cubarsí durante todo el campeonato. El rendimiento de ambos ha sido espectacular y clave en el triunfo del combinado de Luis De la Fuente, que solo encajó un gol en todo el torneo.

Quizá por ello, en el Barça valoran la opción de incorporar al defensa, que ha sido ofrecido al club por su representante, este verano. Ven en Laporte una oportunidad de mercado y un futbolista que podría adoptar el rol que ya desarrolló Iñigo Martínez en su día antes de irse a Arabia Saudí, país que quiso abandonar precisamente el actual jugador del Athletic.

SPORT ha explicado esta misma semana interés los movimientos alrededor de Laporte y el Barça, movimientos que no han gustado nada en San Mamés. En el Athletic todavía andan muy enfadados con el club blaugrana por todo el caso Nico Williams y vuelven a sentirse amenazados por el Barça. Es por ello que en Bilbao ya transmiten el siguiente mensaje. Si el Barça quiere fichar al campeón del mundo deberá abonar el montante de su cláusula de rescisión, pues el central tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028 y en San Mamés no contemplan su salida.

En este sentido, según algunas fuentes, la cláusula de rescisión de Laporte estaría entre los 12 y los 15 millones de euros, algo que niegan desde el club vasco. Aseguran desde el Athletic que la cantidad que debería abonar el Barça por Laporte sería aproximadamente el doble de la que se ha dicho.

En cualquier caso, para que Laporte pueda llegar al Spotify Camp Nou, debería producirse algún movimiento en forma de salida en la defensa del Barça. Y es que Hansi Flick tiene en estos momentos a cinco centrales en nómina: Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Araujo y el recién renovado Andreas Christensen. Es cierto que el polivalente Eric Garcia puede actuar en el lateral derecho y también como medio centro, más si cabe tras la lesión de De Jong. También que Gerard Martín puede hacerlo en el lateral izquierdo.

Laporte, de 32 años, volvió al Athletic hace un año procedente del Al-Nassr por diez millones de euros. Formado en la cantera del club de San Mamés, fue jugador del primer equipo desde el 2012 hasta el 2018, cuando fichó por el Manchester City por 65 millones de euros. Estuvo cuatro temporadas y media a las órdenes de Pep Guardiola, marchándose traspasado al Al-Nassr por 27,5 millones de euros. Laporte ya abonó una vez su cláusula de rescisión. Fue cuando pasó del Athletic al Manchester City.