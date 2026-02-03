Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Big Data desmonta el relato: la ineficacia del Barça no existe

El FC Barcelona es el equipo de LaLiga con más goles esperados, muy por encima del segundo en esta métrica

Marc Gómez

Marc Gómez

Los últimos dos partidos fuera de casa en LaLiga EA Sports del FC Barcelona han sido del todo surrealistas en cuanto a la baja capacidad de conversión de ocasiones. De hecho, el propio Hansi Flick destacó la gran cantidad de oportunidades falladas ante Real Sociedad en Anoeta y Elche en el Martínez Valero, pues pese a que ante el conjunto ilicitano si se ganó, en San Sebastián la poca efectividad costó los tres puntos.

Concretamente, ante el equipo de Eder Sarabia el Barça acumuló 6,44 'expected goals', según 'Flashsore', por lo que debería haber marcado el doble de goles que logró anotar. Eso sí, ante la Real Sociedad el final no fue tan bonito, ya que los de Hansi Flick golpearon cinco veces contra la madera y llegaron a los 3,68 goles esperados. Pese a ello, se perdió 2-1 en un encuentro en el que también se les anularon tres goles.

Álex Remiro neutralizó al FC Barcelona con una gran actuación bajo los palos de la Real Sociedad

Equipo de LaLiga con más 'expected goals'

Contrariamente a lo que podría pensarse, los goles esperados del Barça no han sido únicamente muy altos en esos dos partidos en concreto, ya que más allá de ser el equipo más goleador de la competición con 60 goles en 22 partidos, los azulgranas también lideran la estadística de 'expected goals', con mucha diferencia respecto al segundo, que es el Real Madrid, segundo equipo con más goles en la competición doméstica.

Según datos de 'Stats Bomb', desde el Clásico del Santiago Bernabéu del pasado 26 de octubre, el conjunto de Hansi Flick acumula una media de 2,2 goles esperados por partido, muy por encima de los 1,2 del conjunto madridista. Además, el dato toma especial relevancia al poder observarse que la diferencia culer respecto al equipo blanco es superior a la que tienen los dirigidos por Álvaro Arbeloa (anteriormente por Xabi Alonso) respecto al Getafe, peor equipo de toda la categoría en esta métrica, el cual promedia 0,3 tantos esperados por choque.

Si bien esta estadística no tiene en cuenta los datos desde el comienzo de la competición, sirve como buena muestra de la capacidad ofensiva del FC Barcelona y su superioridad respecto a sus rivales. Además, enseña como pese a la gran cantidad de ocasiones desperdiciadas en algunos partidos en concreto, la capacidad goleadora y de conversión de oportunidades del Barça está fuera de toda duda, pues el club catalán marca 2,72 goles por partido, por 2,2 goles que se esperan.

