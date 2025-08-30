Bielsa alucina con Lamine: "Le da igual un mal pase o tener a 10 defensas delante"

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, defendió la profesionalidad de Lamine Yamal entorno a los muchos comentarios que se han producido sobre su fiesta de cumpleaños, sus novias o sus salidas a las playas de las Islas Baleares y elogió la capacidad que tiene sobre el terreno de juego.

El técnico resaltó la grandeza que tiene para un entrenador contar con un jugador de su capacidad y su talento. “Si tienes un jugador como el extremo del Barça [Lamine Yamal], al que le das el balón y no le importa si hay dos o diez jugadores delante, los regatea igualmente… Ese tipo de jugador resuelve el juego ofensivo, sin importar el análisis. Rompe el análisis y mejora a su equipo porque elimina a los oponentes por sí solo, sin ayuda de nadie".

Agregó que a diferencia de otros jugadores, Lamine se cocina las jugadas él solo. "No necesita ni siquiera necesita pases potentes, porque le dan pases laterales, los recibe y regatea a todos. Igual que Messi y otros jugadores que cambian el juego. Mbappé o Cristiano Ronaldo necesitan mediapuntas, pero tanto Messi como el extremo del Barça no necesitan mediapuntas, sino pases laterales con el rival delante. Entonces, si tienes ese recurso, todo lo relacionado con la estructura no importa”.

El seleccionador también hizo referencia al revuelo ocasionado con la fiesta de cumpleaños del jugador: "Vi la respuesta de Luis De la Fuente a la pregunta de un periodista sobre Lamine Yamal. Un periodista hablaba de las fiestas del jugador en Mallorca, en todas esas playas de las Baleares... De la Fuente es astuto y explica que eso no importa porque entrena seis horas al día, va dos horas al gimnasio, come bien, le siguen un fisioterapeuta, un kinesiólogo y está obligado a dormir un número determinado de horas. Claro, tiene novia y sale por la noche, pero ¿qué destacan los periodistas? ¿Estas salidas de vacaciones que se transmiten de forma atractiva o este rigor metódico?".