El Dr. Barasategui, traumatólogo, sobre la lesión de Pedri: "Con el bíceps femoral hay un componente de recaída que hay que cuidar"

Después de una racha más que interesante de tiempo sin caer lesionado, Pedri González se ha visto obligado a parar. No solo por la expulsión que vio en el Clásico, sino por una lesión muscular que lo tendrá más de un mes en el dique seco. Pese a que ayer se deslizó en un principio que después del parón podría regresar, la cosa podría irse más a las 5-6 semanas. Lo importante es que cicatrice bien y que no haya lugar a recaídas porque es actualmente el futbolista más capital de Flick. Y estar mes y medio sin él ahora mismo se atisba como poco menos que un drama.

Lo que quizás es más preocupante es que las dolencias de tipo muscular se acumulen en este inicio de curso en el Barça. Dani Olmo, Fermín, Lewandowski, Balde, Ferran, Pedri, Christensen y Frenkie de Jong. Ocho futbolistas en apenas dos meses y medio de competición. Y ya focalizándonos más en el bíceps femoral, Pedri es el tercero que cae después de Lewy y Balde.

PEDRI, LA LESIÓN MÁS TRÁGICA

Reincidiendo en que la de Pedri es la más 'trágica' de todas las lesiones musculares por su enorme estado de forma, en SPORT nos hemos pasado por el Instituto Cugat en Barcelona para charlar con el Doctor Barasategui. El traumatólogo nos explica los pormenores de la lesión del bíceps femoral, las posibles causas, prevención y factores a tener en cuenta sobre una recaída.

Pedri, durante el clásico en el Bernabéu / Valentí Enrich

"Es verdad que el bíceps femoral es un músculo que sufre mucho en el fútbol por el tema de aceleraciones desaceleraciones, el chut, etcétera. Lo más frecuenta es una arrancada en la que el músculo está en contracción, se relaja, se contrae y puede hacer pequeñas roturas de fibras. A veces vienen puede ir asociado a fatiga muscular, el estado del jugador y otras causas multivariables como dieta, etc, mucho más controladas en futbolistas de élite", comenta el galeno.

LA PREVENCIÓN Y LO IMPREDECIBLE

"La prevención en este tipo de lesiones es sobre todo la preparación física. Hay una parte de preparación con los fisios, readaptadores, con los preparadores físicos. A día de hoy, en los equipos profesionales hay métricas, unos GPS reguladores del estado de forma del jugador. Esto nos indica cómo está en cada momento, cómo actúa su musculatura para intentar prevenirla. Es verdad que hay un porcentaje de lesiones que son impredecibles. Que tú estés haciendo un partido y en un lance con un jugador hagas un sprint en el que puedas sufrir una lesión muscular muchas veces es poco evitable", añade el Dr. Barasategui.

FACTORES PARA DETERMINAR LA AFECTACIÓN

"El músculo tiene sus fibras musculares y tiene un tipo de tejido que lo que hace es juntar esas fibras, que es el tejido conectivo, que es lo que sustenta el músculo. Las zonas donde hay la lesión, suelen ser lesiones en las que hay estos dos tipos de tejido. Ahí es donde hay una confluencia con la fibra muscular y es ahí donde suelen aparecer lesiones. Según si afecta al tendón, a la aponeurosis, los diferentes tipos de tejido conectivo, puede ser más o menos grave. Así como el tamaño, el hematoma, la zona donde esta la lesión, etc. Por regla general lesiones leves pueden ir a las tres semanas, si son moderadas hacia las seis y ya luego pueden precisar intervención quirúrjica", explica el médico sobre los grados de afectación.

FATIGA ACUMULADA

"Dentro de la temporada hay fluctuaciones del estado de forma. Hay que ir controlando la fatiga. Cada vez se juegan más partidos, el ritmo es más exigente y las lesiones musculares vienen dadas por esa sobrecarga, esa fatiga, ese trabajo en exceso. Prevención es importante, pero hay un porcentaje que puede entrar dentro de lo impredecible. Es verdad que aparte del estado del jugador depende de muchos otros factores".

El bíceps femoral tiene una cierta problemática de recaída

Sobre las recaídas: "Es importante curar las lesiones musculares correctamente y que tengan una buena recuperación funcional. El problema es que el bíceps femoral tiene cierto componente de problemática de recaídas. No es tanto el tiempo de curación, sino que el músculo actúe bien y no haya recaídas".