El Betis no ve nada claro que se puede cerrar el fichaje de Vitor Roque

El Betis no ve nada claro el fichaje de Vitor Roque ya que no puede ofertar por un traspaso. El presidente del club verdiblanco, Ángel Haro, confía en la voluntad del futbolista pero explica que el acuerdo con el Barça es complicado: "Es un jugador que interesa y necesitamos fichar delantero. El Barça hizo una inversión muy fuerte y no es nada sencillo llegar a un acuerdo. Confiamos que se pueda hacer, pero nosotros tenemos otras opciones abiertas y el Barça también tiene otras posibilidades por el jugador. Quedan unos días y veremos lo que pasa".

Haro indicó que el Betis solo puede optar a una cesión y eso es un handicap en la negociación: "Nosotros no podemos contemplar una compra de estas magnitudes. En el pasaod hubiera sido otra cosa, pero ahora es imposible para nosotros. Hemos dejado claras nuestras condiciones y hasta dónde podemos llegar y veremos si podemos llegar a un acuerdo. Estamos confiados, pero seguimos trabajando en otros dos jugadores. Las negociaciones que hacemos en algunos casos son bastante públicas y vamos avanzando para que llegue alguno de nuestros objetivos".

El Betis dejó claro que su gran baza es la determinación de Vitor Roque de jugar en el Betis esta temporada: "Al jugador le apasiona el proyecto del Betis y las sensaciones con él son muy buenas. Hay otros clubs que le quieren pero creo que le ilusiona venir aquí. Estamos negociando con el objetivo de llegar a un acuerdo y vamos a ver si lo podemos conseguir. Confío en que todo esto acabe bien, pero hay muchos factores en esta negociación".

El Barça ha priorizado una venta del jugador ya que no le interesa entrar en una cesión que podría acabar devaluando de forma total al delantero si no realiza una buena temporada o se lesiona. No desean asumir este riesgo tras invertir más de 30 millones de euros y apuestan por recuperar ya una gran parte del dinero pagado. El Sporting de Portugal paga un traspaso de 20 millones más variables y esa vía es mucho más atractiva para los intereses dle club blaugrana, pero Vitor Roque quiere seguir en España.

El entorno del jugador tiene claro que no desean precipitarse y es probable que no haya un acuerdo con ninguna de las partes hasta la próxima semana, la última de mercado. El Barça no ha inscrito la operación Vitor Roque por lo que no computa a nivel de límite salarial, pero espera, al menos, llegar a un acuerdo con el Betis con una opción de compra obligatoria por la mitad del pase a pagar a partir del próximo 30 de junio. Los verdiblancos, por ahora, no se mueven de una cesión pura y dura.