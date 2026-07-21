El Betis se prepara para una venta histórica de Abde y el Barça podría ingresar una millonada

Máxima expectación en el Betis por el próximo regreso de Abde a la disciplina del equipo una vez superada la lesión que le dejó fuera del Mundial. El futbolista marroquí puede convertirse en uno de los grandes animadores de este mercado de verano y parece, que este año, sí estaría dispuesto a abandonar la Liga para dar un paso en su carrera e incorporarse a la Premier League. El Betis se prepara para un traspaso histórico ante el interés de Aston Villa y Newcastle sobre el jugador y esperan recaudar los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión. El Barça tiene aún un veinte por ciento de su venta, por lo que podría ingresar 12 millones clave para aumentar el límite salarial.

Abde ha sido siempre muy reacio a abandonar la Liga y ya en el pasado rechazó ofertas importantes de la Bundesliga, la Premier o Arabia Saudí. El futbolista marroquí se siente a gusto en Sevilla, dónde ha experimentado una fuerte progresión convirtiéndole en uno de los extremos más cotizados del mercado. Sus números le avalan, ya que ha conseguido mejorar muchísimo en si faceta goleadora y en las asistencias.

Según apunta el 'Diario de Sevilla', el Betis está esperando a que el futbolista se defina con una posición clara de mercado: solo aceptará su salida previo pago de la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Sería un espaldarazo histórico para el club veridblanco y le permitiría solventar todos los problemas de límite salarial para el verano pudiendo completar su planificación de fichajes.

La gran oferta que espera el Betis podría proceder del Aston Villa. El conjunto que dirige UNai Emery está cerca de concretar un traspaso récord con la venta del mediapunta Morgan Rogers al Chelsea. Las negociaciones están ya muy avanzadas y el ingreso podría llegar a los 130 millones de euros, una auténtica barbaridad que le permitiría fichar a dos o tres jugadores para completar su plantilla. Y Abde es uno de sus objetivos.

Curiosamente, Abde ha avanzado este año en su aprendizaje del idioma inglés, tal y como reveló el propio jugador. "Pienso que el inglés es un idioma universal y creo que es importante saber hablar inglés porque casi todo el mundo lo usa para comunicarse. Seas del país que seas, necesitas aprender inglés", explicó el futbolista del Betis durante una conversación con Trevoh Chalobah, jugador del Chelsea, compartida por la profesora de inglés Sara Duque, muy popular en las redes sociales.

El Barça tenía, en un principio el 50 por ciento de los derechos de Abde, pero acabó cediendo otro 30 por ciento para romper la cesión de Vitor Roque con el objetivo de cerrar su venta al Palmeiras. Este movimiento, forzado por el Betis, podría convertirse en el negocio más redondo de la historia del club andaluz. El Betis pagó solo 7 millones de euros por el 50 por ciento del tránsfer del jugador al Barça cuando le fichó en septiembre del 2023.